La Joaqui enfrentó las críticas y habló sobre la infidelidad: “Decime que soy una sin códigos…”

Actualmente, La Joaqui es una de las cantantes argentinas más exitosas del último tiempo. Pese al éxito con canciones como “Butakera” y “Dos besitos”, la artista marplatense también es fuertemente criticada por las letras de sus temas. En su repertorio suele hablar sobre relaciones amorosas y en más de una oportunidad hace referencia a la infidelidad.

Justamente, uno de sus más recientes sencillos, “Amanecemos” junto a Alan Gomez, habla sobre enamorarse de alguien a pesar de estar en una relación. En una entrevista, La Joaqui se defendió de las críticas y dio su opinión acerca de estas temáticas tan comunes en la sociedad como en la industria musical.

“Sinceramente, lo que me dan ganas de decirles es ‘pero el tema Si tú la dejas y yo la dejo’ es un hit, ‘Sexto sentido’ es un hit, ‘Como le digo a mi mujer’...”, dijo enumerando las canciones de otros reconocidos artistas urbanos que hablan sobre este tema. “Es como que está bien cuando lo dice un hombre, siempre, todo”, agregó.

La Joaqui se defendió de las críticas por la letra de “Amanecemos”

Respecto a lo que generó con el lanzamiento de “Amanecemos”, La Joaqui aseguró que ya esperaba la repercusión y que pensó en qué responder. “Decime que soy una sin códigos si me quedo al lado de alguien que no quiero”, contestó.

“Es feo cuando alguien se queda al lado tuyo y no quiere quedarse y se vuelve todo tan frío”, añadió al respecto. “Yo realmente prefiero mil veces que me digas ‘te digo la verdad, me enamoré de otra persona’, puede pasar”, comentó al aire en el programa Nadie Dice Nada.

“¿Por qué cuando uno es sincero está mal? Es una responsabilidad afectiva asumir que el amor se acabó”, dijo al respecto de la problemática que trata en su sencillo junto a Alan Gomez.