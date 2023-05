La dura confesión de La Joaqui que conmovió a sus fans: “A veces me quiebro y siento que no puedo más…”

La Joaqui es una de las artistas argentinas más exitosas del último tiempo. Cada una de sus canciones logra convertirse en un hit. Temas como “Butakera”, “Dos Besitos” y el más reciente “Cachorro”, suenan en todos lados y aparecen entre los primeros puestos de rankings de plataformas como Spotify y YouTube.

Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida de Joaquinha Lerena. Antes de consagrarse como una de las referentes del movimiento RKT, La Joaqui debió pasar por difíciles momentos personales. Hasta estuvo a punto de dejar la música y fue gracias a la ayuda de Cazzu que logró salir adelante.

Cazzu y La Joaqui en sus comienzos Foto: Pinterest

Fue la rapera jujeña quien le brindó un hogar cuando se había quedado en la calle con sus hijas pequeñas. Así como también quien la apoyó en su regreso a los escenarios, incluso a pesar de haber sido amenazada de muerte.

La dura confesión de La Joaqui

En la actualidad, a pesar de su enorme éxito, la artista también debe lidiar con duras críticas por su música. Desde las letras de sus canciones hasta su forma de vestirse y ser frente al público.

Al respecto, la intérprete de “Amanecemos” abrió su corazón. “A veces lloro porque siento que no puedo con todo”, confesó en plena entrevista. “A veces leo un comentario que me dice algo feo y me quiebro, y siento que no puedo más con la vida”, agregó con la sinceridad que la caracteriza.

Sus palabras conmovieron al público y sus seguidores no tardaron en dejar comentarios de apoyo.”Sos hermosa divina muy sincera te admiro siempre mantenes tu humildad te amo” y “genia dale para delante ,tengo 50 años y lo en vos es frescura y realidad SOS real te re banco con mis hijas y mi nietas q son re fan tuyas” fueron algunos de los mensajes que le escribieron.