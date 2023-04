La Joaqui continúa demostrando su versatilidad para fluir sobre diferentes estilos musicales. En esta oportunidad estrenó “Cachorro”, una cumbia romántica que saca su lado más sensible. En este tema, la artista marplatense eligió compartir con su público una historia de amor y pasión.

“Cachorro” marca el comienzo de una nueva etapa musical en la carrera de La Joaqui que ya había adelantado con “Amanecemos” (el single estrenado en marzo). Más emotiva y romántica, pero sin abandonar su distintiva forma de relatar historias evidenciada en frases que se vuelven icónicas.

La Joaqui lanzó “Cachorro”, una cumbia romántica que marca su nueva etapa Foto: Prensa

“El proceso creativo de Cachorro fue completamente espontáneo y genuino. La canción surgió como una forma de catarsis que me permitió expresar lo que sentía en ese momento. Hoy creo que este estilo de canciones me permiten reflejar emociones muy hermosas. Además, me siento muy afortunada de poder compartir mi experiencia y que muchas personas se sientan identificadas con mis letras”, contó Joaquina Lerena sobre su nuevo lanzamiento.

La Joaqui lanzó “Cachorro”, una cumbia romántica que marca su nueva etapa Foto: Prensa

Después de lanzar su álbum “Barbie Copiloto”, en diciembre del año pasado, y tras haberse adentrado en el mundo de la música fierrera con canciones que abarcan desde el reggaetón, el RKT y hasta la electro guaracha, La Joaqui sigue siendo una de las artistas más populares en nuestro país. Hoy ocupa el tercer lugar en la lista de artistas más escuchados en Youtube Argentina.

“Cachorro” está editada por Goat Records –el sello discográfico de La Joaqui– y producida por Big One. Además, es el segundo tema del año que lanza la cantante como solista, en donde se anima a experimentar y explorar con nuevos sonidos y otros géneros de la música latina. La canción ya está disponible en las plataformas digitales, mientras que el videoclip saldrá este jueves a las 21hs por su canal de YouTube.

LA OPINIÓN DE CAZZU SOBRE EL PRESENTE DE LA JOAQUI

“Lo que siento cuando la veo en los escenarios y que la gente canta su música, lo que siento cuando veo que ella está bien, que tiene su dinero y que no necesita de nadie, me pasan cosas hermosas en el corazón”, declaró Cazzu en una reciente entrevista cuando le consultaron por el éxito de La Joaqui.

“No hay nadie que haya tenido un éxito cercano en mi vida que me de tanta felicidad como esta piba que yo la vi perderlo todo y sentir que la vida le quitó todas las posibilidades”, reflexionó.