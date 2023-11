El llamativo ritual que María Becerra hace con sal y cómo se quita las malas energías

El 2023 ha sido un gran año para María Becerra, tanto a nivel profesional como personal. La cantante argentina comenzó con la emocionante noticia de formar parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos X con su hit “Te cura”. Luego, arrasó con su single “Corazón Vacío” y sus múltiples colaboraciones con Los del Espacio, Los Ángeles Azules y hasta Enrique Iglesias.

Además, en el plano personal, María Becerra también está viviendo un presente muy especial. Durante sus románticas vacaciones por Europa, la cantante le propuso compromiso a su pareja, el cantante Rei, y conmocionó a sus fans. A poco más de un año de oficializar su romance, ambos artistas se encuentran atravesando un gran momento.

María Becerra y Rei festejaron su primer aniversario Foto: Instagram

Ahora, La Nena de Argentina se prepara para otro gran desafío en su carrera: su primer show en el Estadio Monumental de River Plate. El próximo 23 de marzo de 2024, la artista oriunda de Quilmes se estará subiendo al escenario para cantar ante 80 mil personas.

Este será sin dudas el concierto más importante hasta la fecha. Incluso, logró romper récords de ventas y se convirtió en la primera cantante argentina en lograr un sold out de los tickets en apenas pocos minutos, por lo que las expectativas son enormes.

Tal es así que recientemente estuvo de visita en el famoso programa de televisión española, El Hormiguero, y fue consultada acerca de este mega show. “En el River seguramente voy a estar muriéndome por dentro porque yo sé que va a ser algo muy grande para mí, además es filmado”, confesó. “Pero usualmente no me pongo nerviosa, estoy tranqui” dijo acerca de cómo enfrenta cada presentación en vivo.

Los rituales de María Becerra antes de cada show y para eliminar malas energías

Respecto a la previa de sus presentaciones en vivo, María Becerra reveló detalles de sus rituales. Entre ellos, entrenamiento físico para estirar sus músculos. “Me gusta estar solita, vocalizo tranquila, me nebulizo, caliento el cuerpo”, enumeró.

Aunque el conductor quiso ir más allá y le preguntó por un ritual en particular. Según pudo averiguar, la cantante se lava las manos con sal. “¿De dónde salió eso?” comentó la artista entre risas. “Sí, bueno a veces, no antes de salir a los shows si no después de algún día en el que vi a mucha gente o estuve en contacto con muchas personas”, aclaró.

Luego mencionó varios ejemplos de situaciones que vive en su día a día con personas que se acercan a saludarla. “Yo creo en las energías, esas energías con las que terminás cargando, hay veces que la gente me dice cosas muy fuertes y quedo con los ojos rojos, dolor de cabeza, entonces hago esa limpieza energética”, aseguró.