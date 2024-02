Se filtró un video donde Coti Romero confirmó su beso con Nacho Castañares

Este fin de semana, Coti Romero y Nacho Castañares revolucionaron las redes con un supuesto beso entre ambos. El video en el que se ven muy cercanos en un boliche fue publicado en la cuenta oficial de LAM y generó una ola de comentarios y reacciones. Entre ellas, la de Romina Uhrig, quien recientemente fue vinculada con el finalista de Gran Hermano.

A pesar de que Nacho Castañares salió a desmentir que hubo un beso, por su parte, Coti Romero confirmó que sí sucedió. En un video que se filtró, la correntina fue consultada sobre este polémico encuentro con el ex hermanito. En plena entrevista con E! admitió que realmente hubo beso y dio detalles de cómo se pusieron de acuerdo para poner una excusa.

“¿Qué excusas pensaste cuando se hizo pública la foto con Nacho?”, le consultaron a Coti. Rápidamente, ella contó la historia que inventaron en conjunto: “Fue la excusa que dijimos, que fue un chicle”, confesó la correntina. Mientras que el ex de la Tora Villar se hizo el desentendido y que no recordaba qué había sucedido.

“Claramente se veía”, aseguró Coti. “No sé de dónde salió porque estábamos en la oscuridad”, agregó sorprendida de que los hayan capturado infraganti.

"El ejército de LAM" mostró un video de Nacho Castañares y Coti Romero besándose. (Instagram)

El dudoso historial entre Nacho Castañares y Coti Romero: ¿amigos o algo más?

Esta no es la primera vez que aparecen rumores de un posible encuentro romántico entre Nacho y Coti. En noviembre del año pasado trascendió la versión de que la correntina habría tenido un romance con su ex compañero mientras él aún estaba en pareja con La Tora. En aquel entonces, Coti salió a desmentirlo.

“Me veo obligada a hacer estas historias porque se están diciendo cosas que nada que ver. Se están diciendo cosas que no pasaron. Cuando es algo que no es así, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada, porque sé cómo son las cosas”, aseguró en su cuenta de Instagram.

“No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él”, explicó la ex hermanita.