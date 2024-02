Salud mental: Tomás Holder se fue de TikTok y repasó sus últimos problemas con drogas

Después de un tiempo alejado de la televisión, Tomás Holder brindó una entrevista esclarecedora sobre sus problemas de salud mental. El rosarino decidió cerrar su cuenta de TikTok y este martes confirmó que sigue alejado de las drogas, pero continúa bajo tratamiento luego de la última “recaída”.

El exparticipante de Gran Hermano confirmó que ya no forma parte de la red social creada en China. “Amaba esa plataforma”, admitió sobre su primera experiencia antes del salto a los medios de comunicación tradicionales.

Holder comenzó a usar TikTok cuando vivía en Rosario y superó el millón de seguidores. Sin embargo, todo cambió desde que apareció en televisión y la situación llegó a un punto crítico cuando entró al Bailando 2023, donde llegó a tener un ataque de pánico en vivo.

¿Por qué Tomás Holder eliminó su cuenta de TikTok?

Tomás Holder no sólo dejó de usar TikTok cuando quedó eliminado del reality show de Marcelo Tinelli. A la hora de recordar cómo empezó su recuperación, señaló: “Lo tuve que cerrar. Literalmente eliminé mi cuenta”.

El influencer de 23 años admitió que la red social le generaba “mucha dependencia” y jugaba en contra de su salud mental. “Me daba ansiedad que me etiquetaran e hicieran reels”, comentó a modo de ejemplo.

El rosarino aclaró que TikTok “no monetiza mucho”, pero le rendía económicamente porque le servía para sumar seguidores en Instagram. Sin embargo, llegó a un punto en el que la plata ya no era lo más importante.

Ante las primeras señalas claras de problemas de salud mental, el exparticipante del Bailando 2023 descartó la consulta profesional. “Cuando tenía ansiedad, pensaba que iba a mejorar solo y fue muy ignorante de mi parte”.

¿Cuál fue la última droga que consumió Tomás Holder?

Aunque todavía está bajo tratamiento y tiene pendiente la consulta a un psiquiatra, Tomás Holder se siente mucho mejor que en su época televisiva. “Ya hace casi un año que estoy sin drogas”, aseguró durante una entrevista en América TV.

El rosarino se volvió “adicto” a un medicamento legal a mediados de 2023, cuando se fue de viaje a España. “Un psiquiatra me recomendó Aplax y me tomaba 8 o 9 por día. Estaba atontado, me dormía en la calle y tosía en pleno verano”, recordó.

Después de ese problema, el exparticipante de Gran Hermano sufrió una “recaída” por el consumo de anabólicos. De regreso al gimnasio, logró resolver el problema gracias a la ayuda de endocrinólogos y advirtió: “Cuando los dejás, te agarra una depresión increíble”.

Actualmente, Holder ya no sufre ataques de pánico y sigue enfrentando episodios de ansiedad. “No se sale de un día para el otro. Si no te tratás, no lo vas a poder hacer”, recomendó.