Tomás Holder se abrió un OnlyFans y compartió sus primeras fotos: “No voy a salir de tu cabeza”

Tomás Holder es uno de los ex participantes de la edición de Gran Hermano 2022-23, y a pesar de que fue el primer jugador eliminado de la casa, logró conquistar la fama y se ganó un lugar en la farándula argentina. Teniendo en cuenta que previo del ingreso al reality él ya era una estrella de TikTok.

Desde su ingreso a la casa demostró ser una persona extrovertida y con creencias diferentes, él confesó que era parte de su personaje. Luego, cuando reingresó para ayudar a uno de los finalistas a realizar campaña, se mostró con su verdadera personalidad y se ganó el cariño del público.

Tomás Holder conquista a sus seguidores en Instagram. Foto: @ tomasholder_

En esta oportunidad, Holder sorprendió a sus seguidores, ya que se creó una cuenta de OnlyFans, la página web de contenido erótico y con suscripción paga. Dio el aviso por Instagram y escribió: “finalmente lo hice, 40% de descuento por hoy en mi OnlyFans”.

Tomás Holder sorprendió a sus seguidores al crearse una cuenta en OnlyFans. Foto: Instagram

En la descripción de OnlyFans escribió: “Si te gusté cuando me viste por primera vez, cuando me conozcas por aquí no voy a salir de tu cabeza. Si no sabes regalarle una sonrisa a papi mejor ni te aparezcas, y si sabes, mándame un DM para que veas como todo se puede calentar”. Además, ya compartió 47 fotos y un video.

Tomás Holder conquistó con sus fotos en Instagram.

La suscripción mensual al perfil de Holder tiene un valor de 25 dólares, pero en este momento tiene un 40% de descuento, es decir, cuesta 15 dólares. Una de las fotos dice: “Déjame ser el pecado que no querrás confesar”.

La suscripción mensual al OnlyFans de Tomás Holder cuesta 25 dólares.

El éxito de Tomás Holder en las redes sociales

Tomás Holder es un gran influencer de las redes sociales, en su perfil de TikTok posee más de 900.000 seguidores y más de 27.2 millones de likes, y en su cuenta de Instagram más de 1.1 millones de seguidores y más de 100.000 likes por posteo. Estas redes pueden servirle de promoción para el éxito de su OnlyFans.