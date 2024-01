Héroe inesperado: Tomás Holder reanimó a una chica desmayada en Uruguay con maniobras de RCP

El rosarino Tomás Holder sigue dando de qué hablar. Luego de su alejamiento de los medios, el ex Gran Hermano volvió al mundo de las redes sociales y cristaliza su imagen de influencer fitness, además de mostrar su agitado estilo de vida. Recientemente se hizo viral por salvar a una joven en Punta del Este con maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP).

Holder, de visita en la localidad uruguaya, estaba pasando la noche en un bar con amigos y ocurrió un evento inesperado: una joven se desplomó en el piso ante la mirada atónita de los presentes.

Uno de los comensales comenzó a grabar el episodio y registró el momento en el que el joven oriundo de Rosario se acercó y, sin dudarlo, comenzó a realizar maniobras de RCP, mientras alguien llamaba al servicio de emergencias. Afortunadamente, la chica reaccionó unos segundos después.

¿Qué contó holder sobre el episodio en el que tuvo que hacerle rcp a una chica?

El hecho generó todo tipo de repercusiones y Holder se encargó de contar su versión al otro día: “Estábamos cenando con amigos y de pronto, escuchamos un golpe re fuerte. Me doy vuelta y veo la situación. Todos estaban mirando entonces me acerqué y me mandé. La verdad es que no sabía hacerlo bien, hice lo que me acordaba, como pude y la ayudé”.

Tomás Holder vivió un dramático momento en Punta del Este Foto: @ tomasholder_

Además, contó que se comunicó con los dueños del lugar para saber cómo se encontraba la joven luego del dramático evento y le confirmaron que estaba bien de salud. Sobre los motivos del desmayo, Holder explicó: “Al parecer, le bajó la presión pero nos asustamos mucho porque no respiraba. Se me puso la piel de gallina”.

Las repercusiones del video de holder salvándole la vida a una chica

Viralizado el video, el ex participante del Bailando 2023 replicó la escena en sus redes con un mensaje motivador: “Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre nosotros. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios de haber podido ayudar”.

Por su parte, su mamá Gisela Gordillo también habló sobre lo sucedido y se mostró orgullosa por la forma en la que su hijo resolvió la tensa situación.

“Estoy súper orgullosa de mi hijo”, expresó Gisela y agregó: “Muchas personas dicen que no las hizo bien (a las maniobras de RCP), pero al menos estaba ahí. Al menos se acercó y decidió ponerse al servicio de otro ser humano”.