“Ya me quiero ir”: Tomás Holder fue a Madrid y mostró su indignación por una insólita razón

El influencer Tomás Holder decidió irse de vacaciones unos días al verano europeo y empezó visitando la ciudad española, Barcelona. Este lunes emprendió viaje a su segundo destino: Madrid, pero el rosarino compartió unas historias donde expresaba su profundo arrepentimiento sobre el itinerario elegido, por una razón más que sorprendente: “Fue el peor error del mundo irme de Barcelona”, expresó el ex Gran Hermano.

El joven de 21 años estuvo posteando todo su viaje por Barcelona, donde se lo notaba más que entretenido con amigos. Incluso había publicado videos yendo a la playa, bailando y diciendo “Amo Barcelona” y “Soltero, 21 años, sin preocupaciones y solo en Barcelona”.

Este lunes publicó unas fotos de su viaje, con la leyenda de “Próximo destino: Madrid”, además de mostrar sus lujos a la hora de viajar en avión y por las rutas del país europeo. Pero la felicidad le duró poco ya que, a las pocas horas, reapareció en la red para contar su “infortunio”.

Holder compartió sus lujos al viajar por España. Foto: @tomasholder_

La indignación de Tomás Holder en su lujoso viaje a Madrid

Al arribar a su segunda parada, el mediático expresó su “mala decisión” por redes, en la que explicaba la insólita razón de su arrepentimiento: “Recién llego a Madrid y ya me quiero ir a la mier... Me acabo de enterar de que no tiene playas”.

Además, explicó: “Yo quedé como un ignorante, no sabía que no había playas acá”, se lamentó el influencer y explicó que todavía debía quedarse varios días en esa “aburrida” ciudad, y que luego, iría a Ibiza. “¿Qué hago en Madrid? Estoy arrepentidísimo”, se sinceró. Luego de las polémicas historias, compartió una foto preguntando qué podía hacer en Madrid.