El llamativo video de la novia de Manzana y Williams de Gran Hermano 2024 juntos: qué dijo el exparticipante

Sin dudas, ingresar a Gran Hermano 2024 te cambia la vida, y tal es así que los participantes que ya salieron del juego aumentaron su fama y tienen muchos seguidores en sus redes sociales. Como es el caso de Williams “El paisa” López que fue el tercer eliminado, pero siempre da qué hablar afuera del reality.

Si bien en un momento cuando ingresó causó emoción por su historia de vida y sus ganas de progresar. Luego con las semanas, el “Paisa” generó repudio en las redes sociales porque fue señalado de “infiel” cuando declaró en el vivo del programa que su “amor” era Catalina. Lo que llevó a que recibiera comentarios negativos y fuera tendencia en X (antes Twitter), ya que “El paisa” entró estando pareja. Después que salió del reality, Williams se separó.

Williams "El paisa" López, participante de Gran Hermano 2024, tras quedar en placa Foto: Twitter

Por otro lado, Luciana Macías es la novia de Manzana de Gran Hermano 2024 y fue la persona que visitó al participante en el juego “El Congelado”, allí causó emoción por el amoroso encuentro que tuvieron y en el que dejaron en claro el gran amor que sienten entre ellos.

Luciana Macías en enteriza cut out Foto: Instagram

Encontraron a El Paisa y la novia de Manzana de Gran Hermano 2024 juntos: qué dijo el exparticipante

Sin embargo, en las últimas horas se conoció un video de El Paisa con la novia de Manzana en un supermercado. Fue Pochi de Gossipeame quien reveló la información: “A mí me llegó un video de la novia de Manzana con el Paisa. Los vieron en un supermercado chino. ¿El paisa no le estará virlando la novia a Manzana?”.

Frente a los rumores, el exparticipante de Gran Hermano aclaró en una entrevista con Ciudad: “Yo tengo la mejor onda con Lulú, no piensen mal. Ese día fui porque estuvimos haciendo streaming con Lulú y una amiga de ella en la casa”.

“Nos cruzamos por ahí en algún boliche, pero nada más. Somos amigos. Nada más que eso. La novia o mujer de un amigo para mí tiene bigote”, explicó el ex Gran Hermano al medio.

Al ser consultado de si tenía algo con la amiga de la novia de Manzana, Williams comentó: “No. No digo que no es linda pero no. Por ahora no me gusta. No todavía...Fui a comprar cigarros y una gaseosa para tomar. Nada más”.