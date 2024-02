Lucía de Gran Hermano 2024 tuvo un duro enfrentamiento con la mamá de Zoe y Rosina: “Nunca existió tal relación”

Lucía Maidana fue una de las 22 participantes de la edición de Gran Hermano 2024 y fue la onceava eliminada de la casa más famosa, y además, no pudo reingresar en la instancia de repechaje. De todas maneras, la salteña logró conquistar a una parte del público y pudo mostrar su personalidad.

Dentro de la casa, Lucía pudo contar su fuerte historia de vida y la no aceptación de su familia respecto a su orientación sexual. Además, formó un vínculo muy cercano con Zoe, Rosina y Nicolás. Una vez fuera de la casa, confesó que se encuentra enamorada de Rosi.

La unión de Zoe, Rosina y Lucía en Gran Hermano 2024.

En esta oportunidad, mientras Lucía estaba en el programa de “A la Barbarrosa” (Telefe) pudo charlar con Aixa, la mamá de Zoe, quien hizo campaña en contra de ella. Aixa explicó: “Fue nada más por juego, de hecho dije que seguramente Luchi seguirá siendo amiga de Zoe, y que en eso yo la bancaba y que algún día la tendré en mi casa”.

“Pero en ese momento se habían perjudicado en el juego tanto Zoe como Rosina, y yo salí por mi hija, pero nada personal contra Lucía”, agregó Aixa. La exparticipante se mostró enojada, replicó gestos de indignación y dijo: “A tu hija siempre la cuide y la respete. Cuando me fui, sentí que me necesitaba. Tu hija, si hubiera jugado con otra persona, se hubiera ido la primera semana. Ella estaba muy sensible en la casa”.

La mamá de Rosina de Gran Hermano 2024 arremetió contra Lucía

Frente a que Lucía confesara que está enamorada de Rosina y que llorara por extrañarla, la mamá de la uruguaya realizó un comentario contra Rosina en el Instagram de Telefe. Fabiana escribió: “Yo soy la mamá y creo que en los medios no tienen que fomentar esa relación que nunca existió más allá de amigas”, y luego se dirigió a la participante: “Lucía, creo que no estás respetando a Rosi al hablar de tus sentimientos hacia ella. Eso es tuyo, no de los medios”.