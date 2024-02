Rosina de Gran Hermano 2024 disparó contra Lucía: ¿no hay amor correspondido?

Rosina Beltrán es una de las 11 participantes que aún permanece en la casa de Gran Hermano 2024, desde su ingreso al reality cautivó a sus compañeros y a la audiencia por su personalidad enérgica y su alegría contagiosa. De todas maneras, es algo que muchas veces le juega en contra.

Lucía fue la última participante eliminada y era una de las aliadas de Rosina, teniendo en cuenta que tenían una relación muy cercana. Una vez fuera de la casa, Lucía confesó que le pasan cosas con Rosina y que se separó de su novia Virginia de hace cuatro años.

Zoe, Rosina y Lucía de Gran Hermano 2024 fueron aliadas dentro de la casa.

Pero esto Rosina no lo sabe y en los últimos días tuvo una conversación con Zoe, aliada de ambas participantes, y le habló sobre Lucía y como se sentía respecto a ella en el último tiempo. La uruguaya confesó: “Qué suerte que se lo pude decir antes que se vaya”.

“A mí joder no me molesta, como los celos en joda, pero cuando empezás a ver actitudes y caras”, e hizo un gesto como que eso la hace dudar. Igualmente, agregó: “Yo lo sentía y ya otras personas me lo habían dicho, pero cuando yo lo empecé a sentir, me comencé a alejar y espaciarme un poco porque no me hacía bien a mí”. Zoe le respondió: “Sí, ya sé a lo que te referís. Afuera veremos bien qué onda todo”.

La última conversación que tuvieron Rosina y Lucía de Gran Hermano 2024

Tal como dijo Rosina, ella le habló sobre esto a Lucía previo a su salida de Gran Hermano 2024. Rosina le explicó que a veces la nota un poco celosa: “La verdad es que me haces sentir un poco incómoda y a veces me alejo de vos. Lo vengo sintiendo hace más de una semana. Joel sentía que cuando estaba conmigo, vos lo mirabas raro, y cuando yo estaba bailando con él, me mirabas con una cara tremenda”. En su momento, Lucía lo negó.