Bella Ramsey, de The Last of Us y Game of Thrones, se declaró como una persona de género fluido.

HBO acaba de estrenar su serie más esperada del año, se trata de la adaptación del videojuego The Last Of Us. La serie cuenta con grandes actores como Pedro Pascal y Bella Ramsay, quien a sus 19 años decidió hablar con mucha transparencia sobre su género.

Bella Ramsey Foto: insta: @bellaramsey

La actriz reveló que se define como género fluido en una entrevista con el medio The New York Times, y resaltó que “no podrían importarle menos los pronombres”. Además, confesó que desde niña le ha gustado que los extraños la confundan con un niño y le hablen como si fuera un hombre.

Bella Ramsey Foto: insta: @bellaramsey

Bella Ramsey se suma a la lista de actores y cantantes que pudieron hablar abiertamente de su género y de su sexualidad. Cantantes como Demi Lovaro, Sam Smith, o actores como Elliot Page y Cara Delevingne, se convierten en referentes del colectivo LGTBIQ+ dentro de Hollywood y de la industria musical.

Demi Lovato, Eliot Page y Sam Smith pertenecen al colectivo LGTBIQ+ Foto: Viapais

¿Qué significa ser de género fluido, como Bella Ramsey

El concepto genderfluid o género fluido en español se aplica a la persona que no se identifica con una única identidad de género, sino que va fluyendo entre ellas, según define la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Identificarse con el género fluido no debe asociarse con la identidad sexual, es decir, ser género fluido no implica querer un cambio de sexo.

Bella Ramsey Foto: Insta: @bellaramsey

Tampoco se debe asociar con la orientación sexual, una persona de género fluido se puede sentir cómoda con una sexualidad heterosexual, homosexual o cualquier otra que no esté correlacionada con su género biológico. Esto significa que se da de forma irregular y depende del contexto, las situaciones y la comodidad de la persona.

Bella Ramsey Foto: Insta: @bellaramsey

Qué pasará con el personaje de Bella Ramsey en The Last of Us

Alesta Spoiler: habrán varios spoilers sobre el personaje de “Ellie” en la serie, por si no has jugado el videojuego.

En este caso, Ramsey eligió protagonizar un personaje que también no pertenece al espectro hetero normativo. Ya que “Ellie”, de The Last of Us, es un personaje LGBTIQ+. Lo cual hace que Bella se sienta más cómoda en el rol del personaje.

Ellie de The Last Of Us Foto: HBO

Desde su debut en los juegos se dejó entrever que “Ellie” tenía una atracción por las mujeres, algo que se confirmó durante el primer juego, donde antes de los eventos principales convive con Riley. HBO anunció que en el segundo episodio este interés romántico de la protagonista aparecerá y lo realizara la actriz Storm Reid, de la serie Euphoria, pero ahora los eventos van a ser levemente cambiados.