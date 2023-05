Rápidos, Furiosos y revividos por el guión: todas las inconsistencias de la saga antes del estreno de su décima película

Sea que las ames o las odies, lo cierto es que todo el mundo parece tener una opinión sobre “Rápidos y Furiosos”. No por nada la saga de acción y carreras lleva 10 películas (!), con una undécima- y supuestamente, última - ya anunciada. Mientras que muchos no se pierden cada nueva entrega, otros consideran que la cosa se viene extendiendo demasiado y critican aspectos de la saga.

Entre los más polémicos puntos que muchos usuarios señalan están ciertos “volantazos” del guión que las entregas se toman de vez en cuando. Personajes que parecían muertos vuelven gracias a la magia de los libretos y el deseo de volver a verlos en pantalla. Mientras las salas de cine calientan motores para el estreno de “Rápidos y furiosos 10″ el 18 de mayo, repasamos varios de estos “cambios”.

Rápidos, furiosos y con cambios de guión

Una de las “incoherencias” del guión tiene de protagonista a uno de los personajes más emblemáticos de la saga: Letty Ortiz, interpretada por Michelle Rodríguez, pareja desde tiempos inmemorables de Dom Toretto (Vin Diesel). Su debut en la saga fue en el 2001, y rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia.

La recordad Letty Ortiz de Rápidos y Furiosos Foto: Instagram

Sin embargo, en la cuarta película, del 2009, Ortiz se lanza en la peligrosa misión de exponer a Arturo Braga (John Ortiz) para el FBI. Ella sale airosa del desafío, pero cuando intenta volver con su familia, en una persecusión con los secuaces de Braga termina derribando su auto. La producción nos da a entender que ha muerto (aunque no se muestra su cuerpo, un pequeño guiño), pero la sexta entrega (2013) la devuelve a la vida.

El plan de Justin Lin, director, era que la muerte fuera permanente, pero entre medio, cambió de opinión. ¿El truco para justificar el regreso? Letty realmente no había fallecido, logró escapar del coche y luego sufrió amnesia por el accidente, quedando internada en el hospital. La magia del cine.

En el caso de Han Seoul-Oh, el personaje apareció por primera vez en la película “Rápido y furioso: reto Tokio” de 2006. Interpretado por el actor Sung Kang, en la cinta vemos cómo Seoul-Oh se involucra en las carreras ilegales en la ciudad de Tokio, Japón. Sin embargo, una serie de conflictos con los Yakuza ponen su vida en peligro, dando a entender el peor final.

Han Seoul-Oh, uno de los revividos de la saga Foto: Instagram

Muy similar al personaje de Michelle Rodríguez, Han se ve envuelto en una peligrosa persecusión en la que termina chocando contra otro auto, y el que conduce él explota. Como con el caso de Letty, pensamos que muere, pero al igual que ella, no es el caso: en “F9″ lo vemos vivito y coleando gracias a la revelación de que en realidad había fingido su muerte. Las explicaciones nos piden suspender un poco la imaginación ya que hay algunos cabos sueltos, pero los fanáticos del personaje están agradecidos.

Jason Momoa y el personaje que nunca estuvo (y ahora está)

En un caso distinto, Dante, el malo que Jason Momoa interpreta en “Fast X”, no es un “muerto viviente” sino que tocó a los guionistas modificar la trama de las películas viejas para incluirlo. En “Rápidos y Furiosos 5″, Toretto y los suyos se enfrascan en la misión de robar una bóveda que pertenece a un corrupto empresario. Ahora, en la nueva entrega, la producción ha agregado nuevos planos a la escena que, retroactivamente, colocan a Dante en la historia.

Por lo que vemos ahora, Dante se encontraba en la misma habitación y fue testigo del robo. No solo eso: en otra escena, vemos que en realidad era el conductor en el auto de uno de los villanos, el cual termina cayendo por un barranco hacia el agua. Y si esto era poco, Dante, nos muestra el trailer de la nueva película, cae al fondo del río, pero no muere. Ahora, claro, busca venganza.

Tal es la fama de la franquicia de “revivir” a sus protagonistas que muchos esperan que esto ocurra con Gisele Yashar, el personaje que Gal Gadot comenzó a interpretar a partir de “Rápidos y Furiosos 4″. Si bien la vemos dejarse caer de un avión en “Rápidos y furiosos 6″ (2013) para evitar que su pareja, Han Lue (Sung Kang), sea asesinado por los tiradores de Owen Shaw (Luke Evans), muchos especulan que bien podría regresar. ¿La razón? Una foto de ella en el cuarto de Dante en el trailer. Y claro, como el personaje de Momoa prometió vengarse de Toretto y los suyos, bien podría saber él que Gisele sigue viva.

¿Vuelve Paul Walker?

El “bonus track” de los regresados viene con Brian O’Conner de Paul Walker, el icónico personaje que el recordado actor interpretó hasta su trágico fallecimiento en el 2013, en plana grabación de la séptima película de la saga. En la franquicia, nunca se da por muerto a O’Conner, dejando la puerta abierta a un posible “regreso”.

Ahora esto parecería ser una realidad: el director de “Fast X”, Louis Leterrier, aseguró que el personaje de Walker estará “presente” en el final de la saga, algo que va en línea con comentarios que ha hecho Diesel, quien aseguró que no se puede imaginar el final de la saga “sin realmente decir adiós” a Brian O’Conner. Aún no se sabe si esto finalmente ocurrirá, o si el personaje será reintroducido a modo de “flashbacks” o en tiempo presente, pero no debería extrañarlos de que también sea uno de los beneficiarios de la “magia” del guión.