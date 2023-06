The Idol, la serie más polémica del momento, ¿fue cancelada?

The Idol se estrenó el pasado 4 de junio en el catálogo de HBO Max y desde entonces no para de causar revuelo. Con un episodio semanal, la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd se configura como la más polémica del momento.

La nueva producción a cargo de Sam Levinson, narra el camino que lleva a una joven estrella del pop, Jocelyn, a enamorarse del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Ángeles, Tedros, quien en verdad oculta secretos perturbadores.

The Idol Foto: HBO Max

La serie no tuvo una gran recepción por parte de los usuarios de HBO Max, quienes esperaban otro tipo de producto, quizás, similar a Euphoria, serie también a cargo de Levinson. Además, hay quienes aseguran que la historia es sexista, lo cual le valió un raiting mucho menor al que la plataforma está acostumbrada.

¿The idol fue cancelada?

Visto y considerando estos factores, comenzó a circular un rumor de que la serie habría sido cancelada. Sin embargo, desde el equipo de relaciones públicas de HBO Max se aclaró: “Se informó erróneamente que se ha determinado una cancelación sobre una segunda temporada de The Idol. Esto no es verdad, y esperamos compartir el próximo episodio con ustedes el domingo por la noche”.

The Idol Foto: HBO Max

El rumor encuentra argumento en el hecho de que, según informó Page Six, la audiencia de The Idol decayó un 12% entre el primer y segundo episodio, algo a lo que HBO Max no está acostumbrado, ya que, recordemos, sus últimas grandes producciones - House of the Dragon, Sucession, The last of us - fueron éxitos rotundos.

The Idol Foto: HBO Max

La realidad es que es muy pronto para sacar conclusiones con respecto a la serie, de la cual las opiniones están más que divididas. Será cuestión de esperar a que la historia se desarrolle a medida que los episodios avancen, para evaluar si efectivamente el producto es “bueno” o “malo”, aunque, estas son categorías que en el arte están un poco fuera de lugar.