La revelación poco agradable de Sophie Turner sobre Game of thrones: “Tenía prohibido lavarme el...”

Game of thrones se convirtió en una de las series que marcaron historia. La producción, que basó sus primeras temporadas en los libros de George R. R. Martin, finalizó en el año 2019 pero hasta el día de hoy sigue siendo furor, en gran parte gracias a su spin-off, House of the Dragon.

Se trata de una de las historias más atrapantes que han existido, con personajes con una psicología nunca antes vista, una trama con giros argumentales que dejan a quien sea con la boca abierta y una puesta en escena que ha sido ganadora de grandes premios.

Game of thrones cuenta con un elenco excepcional, que ha dado vida a los míticos personajes del escritor best seller. Entre sus estrellas se destaca Sophie Turner, quien interpretó a “Sansa Stark” a lo largo de las 8 temporadas de la serie - un logro no menor dado los destinos trágicos de sus personajes -.

Sophie Turner en el papel de "Sansa Stark". Foto: HBO

La actriz dio vida a uno de los personajes más controversiales de la producción de HBO. El camino de Sansa a lo largo de la historia es, sin dudas, uno de los más potentes. Con altos y bajos, este personaje no busca ganarse el cariño de ningún fanático de GOT y, sin embargo, lo logra.

La regla poco agradable que Sophie Turner tenía que cumplir

Game of thrones es una serie de época, por lo tanto, con el fin de crear verosimilitud todo su equipo, incluyendo a los actores y actrices, debieron de mantener mucho cuidado.

Sophie Turner no fue la excepción. Como se mencionó previamente, la actriz trabajó a lo largo de las 8 temporadas de la serie, por lo que la misma formó parte de su vida durante muchos años.

Durante todo ese tiempo, Sophie tuvo que cumplir una regla poco agradable: no lavar su cabello. Sí, es así como lees, la actriz mantuvo su cabello sucio durante años. Este detalle no es menor, en tanto gran parte de la personalidad de Sansa se ve reflejado en su pelo, no olvidemos, por ejemplo, cuando lo tiñe de negro al momento de huir con Meñique.

“Durante las primeras cinco temporadas podía lavarme el pelo porque era una joven aristócrata. A partir de la quinta temporada comenzaron a pedirme que no me lo lavara y era realmente asqueroso. Me picaba y estaba lleno de la ceniza que usamos para imitar la nieve. Era realmente desagradable”, reveló la actriz en una entrevista con la revista InStyle.