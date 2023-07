La nueva temporada de House of the Dragon, ¿podrá seguir en pie con la huelga histórica en Hollywood?

Dos meses atrás guionistas pondrían en pie la huelga más grandes desde 1960 dentro de la industria hollywoodense. Ahora, los actores se sumaron para encabezar una lucha que marcará sin dudas un precedente.

Se trata de una huelga convocada por el comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA, cuyas exigencias son mejoras salariales, un ajuste de los pagos que reciben por retransmisiones de sus producciones, así como definiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria.

Miembros de SAG-AFTRA se unen a un piquete en apoyo del piquete de Writers Guild of America frente al edificio de Netflix, Inc., en Sunset Blvd., en el vecindario de Hollywood en Los Ángeles. (AP) Foto: Damian Dovarganes

“No tenemos opción”, exclamó Fran Drescher, presidenta del SAG-AFTRA y protagonista de La niñera. “Si no nos plantamos ahora, todos vamos a estar en aprietos. Estaremos amenazados de ser reemplazados por las máquinas y los grandes negocios”, profetizó.

Es por tanto que, grandes proyectos tanto seriales como cinematográficas debieron parar su rodaje y postproducción, entre las que se encuentran la próxima película de Spider-Man, Captain America: Brave New World, Stranger Things, Andor, The Last of Us, Euphoria, Emily en París, Blade, The White Lotus, entre otros.

¿House of the Dragon podrá continuar?

A pesar de que la huelga histórica de guionistas y actores ha parado la producción en Hollywood, la dirección ejecutiva de House of the Dragon encontró una vía legal para continuar con el rodaje de su próxima temporada.

A diferencia del resto de las producciones, la gran mayoría del reparto del spin-off de Game of thrones son de Reino Unido, por lo que no están afiliados al SAG-AFTRA. De todas formas, la situación podría cambiar en el caso de que la huelga se replique en el país europeo, donde las condiciones laborales tampoco son favorables dentro de la industria del entretenimiento.

Por el momento se desconoce cuándo efectivamente se estrenará la nueva temporada, que retomará la pelea por el trono entre los Targaryen, encabezados por Rhaenyra y Daemon, y los Hightower, con Alicent más poderosa que nunca.