Todo lo que se sabe de “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, la nueva serie de “Game of Thrones”

Después del éxito de House of the Dragon, se confirmó una nueva serie precuela de la franquicia Game of Thrones, adaptada al libro “Dunk and Egg” de George R.R. Martin y se llamará “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, que en español significa “El caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante”.

HBO hizo varios anuncios importantes, como el nuevo spin off de “The Big Bang Theory”, un programa de televisión que va a volver a contar la historia de “Harry Potter” e informó oficialmente que desde el próximo mes solo va a llevar el nombre de “Max”.

HBO Max pasará a ser Max Foto: web

El contundente cambio de la plataforma de streaming sucedió de la unión de Warner Bros y Discovery, prometen una oferta más grande de planes de suscripción para los clientes y estrenar mensualmente más de 40 nuevas temporadas, un número que no manejan actualmente.

George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, y Vince Gerardis serán los productores ejecutivos de la nueva serie del universo de “Game of Thrones”.

Estos mismos unieron sus trabajos en “House of the Dragon”, por lo que se espera que también harán un gran trabajo con este proyecto que ya está en marcha.

House of the Dragon, otra de las apuestas de HBO del universo Game of Thrones

¿Cómo se desarrollará la serie?

Va a suceder 100 años antes de los hechos ocurridos en Juego de Tronos y tendrá dos poco probables héroes en una travesía por Westeros, un caballero joven llamado Duncan el alto y su pequeño escudero Egg.

Se va a situar en la época donde los Targaryen aún están sentados en el Trono de Hierro y la memoria del último dragón aún está entre las personas de las grandes dinastías, enemigos y arriesgados retos esperan a los compañeros.

La trama avanza sobre una aventura de viajes en una época aún no vista de Westeros y se va a tratar de capturar a la audiencia con la misma euforia que las primeras temporadas, que fueron furor en el mundo.