El error de la nueva serie de El señor de los anillos que puede ser letal

Tras conocerse que se iba a realizar una serie de “El señor de los anillos” para Prime Video, los fanáticos de todo el mundo explotaron de felicidad para poder disfrutar más de una de las sagas más exitosas del la historia del cine. El proceso de producción fue bastante largo, pero J.D. Payne y Patrick McKay pudieron terminar la serie con una expectativa que los fans la reciban con mucho cariño y emoción.

En consecuencia, luego de que se hayan estrenado los cuatro primeros capítulos de “El Señor de los anillos: los anillos del poder” que tuvieron críticas muy positivas por parte de los fans y los especialistas, la serie hasta el momento va por el buen camino y esto recién empieza. Sin embargo, ya se ha confirmado que habrá una segunda temporada de la serie y que se sostendrá el presupuesto récord que ha tenido la primera con más de 700 millones de dólares.

No obstante, a pesar de haber hecho hincapié en cada detalle para que hasta el fanático más exquisito disfrute de la serie, los creadores hay un error que no vieron y que muy pocos señalaron con bastante enojo. Es sabido que en muchas ocasiones hay situaciones en los sets que son muy difíciles de controlar para los directores y hay escenas en donde se han visto desde aviones en películas medievales hasta vasos de café de plástico entre otros objetos, pero en este caso es en un personaje.

Precuela el Señor de los Anillos

Cuál fue el error que se vio en el capítulo cuatro de la nueva serie de “El señor de los anillos”

El protagonista del error es Arondir (Ismael Cruz Cordova), quien es llevado ante Adar, el líder de los orcos. El problema es que las orejas de Arondir no están bien en la serie, ya que se puede ver que hay una de ellas que es puntiaguda como las de los elfos, pero hay otra que es totalmente normal. Las orejas de los elfos son una de las características más importantes que tiene esta clase de personajes y que llamó mucho la atención que haya pasado por alto.

El detalle de las orejas que tiene Arondir no se ve en todos los capítulos, sino que solo ocurre en esta escena en particular. Es muy llamativo que después de haber hecho tanto hincapié en los detalles y con un presupuesto tan grande se les haya pasado semejante “detalle” a los directores. Sin embargo, eso no quiere decir que en las próximas horas desde la plataforma de streaming metan mano y solucionen el error.