La nueva joya de Guillermo Francella que se estrena en Star Plus

Llega una nueva serie a Star+ que protagonizará Guillermo Francella y Gabriel Goity y que en su adelanto ya dejó varias cosas claras, que estará llena de ironía, humor y hasta drama. “El Encargado”, es la nueva producción argentina que se estrenará completa en octubre y donde se podrá ver otra faceta del actor argentino interpretando al encargado de un edificio.

Los creadores de la serie son Mariano Cohn (El ciudadano ilustre y 4x4) y Gastón Duprat (Mi obra maestra y El ciudadano ilustre) y parte del elenco son Darío Barassi (Gabriel), Moro Anghileri (Paola) y Gastón Cocchiarale (Miguel). En cuanto al estreno de la nueva producción argentina, será la temporada 1 completa el 26 de octubre por Star+.

Eliseo es el nuevo papel que interpretará Guillermo Francella en "EL encargado". Foto: Star Plus

De qué trata la nueva serie de Guillermo Francella

“Para algunos, la figura del encargado es una antigüedad total. Lo que no saben es que con Eliseo no se jode. Él no va a dejar que una pileta destruya sus 29 años, 8 meses y 17 días como encargado del edificio”, es cómo presentan la serie desde la compañía con una publicación en su Instagram que ya recibió cientos de mensajes, donde los fanáticos de Francella se hicieron presentes.

Por otra parte, en el trailer se puede ver como Eliseo (Francella) es un encargado tradicional de un edificio que intenta cambiar las reglas del lugar y poner una pileta en la terraza del edificio. Sin embargo, en el adelanto se puede ver que el encargado puede escuchar todas las conversaciones que tienen en las reuniones de consorcio, como también los arreglos que tiene con los plomeros o albañiles que hacen arreglos en el edificio.

"El encargado" es la nueva serie de Star Plus que protagoniza Guillermo Francella. Foto: Star plus

Asimismo, el personaje que intentará jubilar a Eliseo será el de Matías Zambrano, quien lidera las reuniones entre vecinos y quien muestra un rechazo sobre el portero. En los cortes se lo puede ver teniendo una conversación con Eliseo donde le pregunta cuántos años hace que está trabajando allí, como también dando la iniciativa para colocar la pileta en la terraza y echar al portero del edificio, está claro que esa relación no va a terminar muy bien.