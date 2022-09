Kate Winslet sufrió un fuerte accidente y tuvo que ser hospitalizada

La actriz de 46 años, Kate Winslet, tuvo que ser hospitalizada tras sufrir un accidente en medio de la grabación de una nueva película que protagonizará. La artista estaba en Croacia cuando ocurrió el hecho y tuvo que ser trasladada por el fuerte golpe que se dio y las recomendaciones de sus propios compañeros del elenco y producción.

Por suerte, el accidente que sufrió hizo que descanse por un par de días y desde The Hollywood Reporter aseguraron que la actriz volverá a al rodaje de “Lee” esta semana. “Kate resbaló y fue llevada al hospital como medida de precaución requerida por la producción”, explicaron desde su entorno y remarcaron que “ella está bien y estará filmando, como estaba planeado, esta semana”.

En "Mare of Easttown", Kate Winslet interpreta a una detective hábil pero disfuncional. (HBO)

Cuáles son los trabajos que está realizando Kate Winslet

La artista está trabajando en la película que contará la historia de la fotógrafa y modelo Lee Miller, quien trabajo haciendo fotoperiodismo durante la Segunda Guerra Mundial para la revista Vogue y quien también triunfó como modelo en Nueva York. A Kate la acompañan Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough y Josh O’Connor, mientras que el film lo dirige Ellen Kuras (Eterno resplandor de una mente sin recuerdo y En los jardines del Rey).

Kate Winslet posa tras ganar el premio Emmy a la mejor actriz en una serie de drama, por "Mare of Easttown". Foto: Chris Pizzello

Por otra parte, la actriz será una de las proyagonistas de la nueva entrega de “Avatar: The way of water” que tiene fecha de salida para diciembre de 2022 y que tendrá nuevamente a Sam Worthington y Zoe Saldaña, como también Sigourney Weaver, Stephen Lang, Vin Diesel, entre otras estrellas de Hollywood.

Asimismo, Kate fue parte de “Mare of Easttown”, la serie de HBO que cuenta la historia de una detective que intenta descifrar un crimen, mientras debe luchar con su vida cotidiana. La producción se estrenó en 2021 e hizo que Kate se llevó un Emmy por su actuación el año pasado. Dentro del elenco se destacaron Evan Peters, Angourie Rice, Jean Smart, Sosie Bacon, entre otros artistas.