Ryan Reynolds y una inusual campaña de concientización: mostró su colonoscopia a sus fanáticos

Uno de los actores más irónicos y queridos de Hollywood es Ryan Reynolds, quien con “Deadpool”, ha podido lograr ganar una popularidad que le estaba siendo esquiva durante su carrera, pero que tarde o temprano terminó llegándole. A sus 45 años, Reynolds ha realizado un sin fin de campañas con su particular humor y en las últimas horas llegó al límite cuando compartió con sus fans su propia colonoscopia.

El actor aseguró la importancia de detectar de manera temprana el cáncer colorrectal y decidió grabar todo el procedimiento que le realizaron, aunque en medio de la intervención terminó siendo operado porque le encontraron unos pólipos. Junto a Lead from Behind y Colorrectal Cancer Alliance, el actor compartió un video donde se puede ver varios detalles del estudio.

Ryan Reynolds a minutos de que se le haga la colonoscopia. Foto: Yahoo

“Nunca me habría hecho ningún procedimiento médico delante de la cámara para que fuese compartido. Pero no todos los días se puede dar visibilidad sobre algo que puede salvar vidas, esto es suficiente motivación para mí para dejar que una cámara se introduzca por mi trasero”, aseguró Reynolds, como siempre utilizando la ironía para salir del momento.

Asimismo, el actor explicó que el video lo grabó tras perder una apuesta con Rob McElhenney, quien es amigo y copropietario del club de fútbol galés Wrexham AFC, del que Reynolds es vicepresidente. “Rob y yo cumplimos 45 años este año y, ya sabes, parte de tener esta edad es hacerte una colonoscopia. Es un paso simple que literalmente podría, y quiero decir, literalmente, salvar tu vida”, contó el actor.

Ryan Reynolds para realizarse una colonoscopia. Foto: Yahoo

¿Qué pasó con el estudio de Ryan Reynolds que terminó en una operación?

El médico Jonathan La Pook habló tras la colonoscopia que tardó 30 minutos y explicó que se encontró un pólipo “extremadamente sutil” en el lado derecho del colon del actor. Asimismo, el especialista le aseguró al actor que con este procedimiento se interrumpió “la historia natural de un proceso que pudo convertirse en cáncer y causando todo tipo de problemas”.

“En cambio, no solo pudimos diagnosticar el pólipo, sino que podemos sacarlo. Nadie sabría que tenía esto, pero Reynolds llegó a la edad de detección, 45, se hizo una prueba de rutina, y ahí lo tienes. Es por eso que la gente necesita hacer este análisis. Esto salva vidas”, dijo el médico, mientras que le remarcó a Ryan que “esto fue potencialmente un salvavidas para ti. No estoy bromeando, no estoy siendo dramático. Esto es exactamente por lo que se hace. No tenías síntomas”.