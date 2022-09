Zac Efron habló de su radical cambio físico: “Caí en una depresión bastante fuerte”

El actor de 34 años, Zac Efron habló sobre los problemas que sufrió en los últimos meses por una fuerte depresión que sufrió y que se notaron en su aspecto físico. La estrella de Hollywood comenzó de muy pequeño en el mundo del espectáculo y la serie “High School Musical” fue la que lo llevó al estrellato de una manera maratónica.

A lo largo de su carrera se lo ha podido interpretando diferentes tipos de papeles, tanto en películas cómicas como “Buenos Vecinos” de 2014 como a un asesino serial letal en “Ted Bundy: durmiendo con el asesino” de 2019. Sin embargo, el drástico cambio físico que se le vio en “Guardianes de la bahía” de 2017 repercutió hasta el día de hoy en su cabeza.

Zac Efron habló del drástico cambio físico que lo llevó a la depresión. Foto: GQ España

De un momento para el otro, ese joven delgado, de ojos claros, convirtió su cuerpo en el de un fisicoculturista que sorprendió al mundo del espectáculo, que solo pensó en sus bíceps y no en su salud, tanto mental como física. Las dietas que requieren esa clase de entrenamientos, que en muchos casos es excesivo, llevó a que el actor se obsesione con su cuerpo.

Los cambios físicos y psicológicos que llevaron a Zac Efron a una dura depresión

En los últimos años, se ha visto varios cambios en el rostro de Zac que hasta llevaron a muchos argentinos a compararlo con Ricardo Fort, ya que las operaciones eran muy notorias. En cuanto a sus cambios de hábitos alimentarios, Efron explicó que “ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal”.

Por el fuerte entrenamiento, comer las mismas tres comidas todos los días y no dormir, Efron contó que “comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó”.

Zac Efron habló de su cambio físico y su depresión. Foto: RPP

En cuanto a su rostro, el actor se enteró de que se realizaron varios memes por su radical cambio, pero en donde muchos creían que se había realizado una cirugía, pero el actor negó haber pasado por el quirófano y afirmó que “los músculos de la mandíbula simplemente me crecieron. Me hicieron muy, muy grande”.