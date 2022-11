Así lucía Tom Holland, el actor de Spider-Man, antes de ser famoso

Tom Holland es una de las celebridades más famosas de los últimos años, habiéndose consolidado con su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Desde entonces, la vida del actor cambió radicalmente teniendo millones de fans alrededor del mundo, aunque el salto a la fama le habría llegado varios años antes con su actuación en el film Lo imposible del 2012.

Tom Holland

Es en este sentido que, cada hecho que en la vida de Tom ocurre no tarda en volverse tendencia en cuestión de minutos, siendo muy pocos los secretos que al actor mantiene fuera del alcance del público.

El actor estuvo a punto de hacer una de las suyas revelando detalles de la cinta a días de su estreno.

Sin embargo, muy pocos conocen cómo lucía el actor antes de ser famoso, una incógnita que a continuación te develaremos.

¿Cómo lucía Toma Holland antes de ser famoso?

Tom Holland nació el 1 de junio de 1996 en Londres, Inglaterra, y es hijo de Dominic Holland, un comediante y autor, y Nicola Frost, una fotógrafa.

Así lucía Tom Holland antes de ser famoso. Foto: web

Con padres artistas, fue cuestión de tiempo para que Tom comenzara a interesarse por el mundo del arte, lo que lo llevó a tomar clases de ballet a la edad de 10, lo que era foco de burlas entre sus compañeros de colegio.

Así lucía Tom Holland antes de ser famoso. Foto: web

El joven Tom decidió hacer oídos sordos a la burlas y, en el año 2006, fue invitado al Festival de Danza Richmond donde conoció al coreógrafo Lynne Paige quien lo llevaría a protagonizar en el 2008 el musical Billy Elliot.

Así lucía Tom Holland antes de ser famoso. Foto: web

Gracias a sus estudios en teatro, en el año 2012, Holland lograría su primer papel importante en cine con el film Lo imposible, donde interpretó a Lucas y por el que recibió un premio National Board of Review, y nominaciones a los Critics’ Choice y Premios Goya.

Así lucía Tom Holland antes de ser famoso. Foto: web

Luego de interpretar a Lucas en Lo imposible, Tom participaría de los films How I Live Now del 2013, In the Heart of the Sea y la miniserie Wolf Half del 2015, hasta que, ese mismo año, Marvel lo anunciaría como el próximo Spider-Man.