Zac Efron, Troy Bolton de High School Musical, explicó porqué le cambió el rostro de forma radical

Zac Efron es una de las celebridades más famosas de Hollywood, habiéndose dado su salto a la fama con las películas High School Musical.

Siendo un exchico Disney y un ícono de los ‘00 junto a figuras como Vanessa Hudgens, Lindsay Lohan, Megan Fox, entre otros, cuenta con millones de fans alrededor del mundo.

Zac Efron como Troy Bolton en High School Musical. Foto: Web

En el último tiempo los fans comenzaron a preocuparse por la salud de Zac, quien comenzó a ser visto con una apariencia muy diferente a la habitual.

El impactante antes y después de Zac Efron. Foto: Vía País

Sobre sus radicales cambios se rumoreaba como causa múltiples cirugías, especialmente en rostro, a lo que el actor decidió confrontar con la verdad.

Zac Efron y su impresionante cambio de rostro.

En una entrevista para Men’s health, Zac confesó que los cambios en su rostro se debieron no a cirugías, sino que sufrió un accidente que provocó que se le cayera la mandíbula, por lo que debió someterse a fisioterapia.

¿Cómo fue el accidente de Zac Efron que le cambió la cara?

Zac Efron se encontraba caminando descalzo cuando resbaló y al caer se dio la cabeza contra una fuente de granito en su casa, lo que provocó que quedara inconsciente durante horas y al despertar se diera cuenta que tenía la mandíbula descolocada.

El radical cambio en el rostro de Zac Efron. Foto: Zac Efron

Tras acudir a la emergencia hospitalaria, al actor se le logró acomodar la mandíbula pero los cambios en sus facciones no pudieron evitarse.

Zac Efron cayó en depresión por sus cambios físicos

La apariencia de Zac Efron no cambió solo con respecto a su rostro, sino que su cuerpo vivió fuertes cambios durante la grabación de Guardianes de la bahía en el año 2017, pero que a pesar del paso del tiempo le sigue afectando.

Zac Efron habló del drástico cambio físico que lo llevó a la depresión. Foto: Gentileza Instagram.

Sobre ello el actor se refirió: “Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal”.

Zac Efron habló del drástico cambio físico que lo llevó a la depresión. Foto: GQ España

“Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó” relató Zac a corazón abierto.

Más sobre Zac Efron

¿Cómo fueron los inicios de Zac Efron?

Zachary David Alexander “Zac” Efron nació el 18 de octubre de 1987 en California, Estados Unidos. Terminó sus estudios secundarios y fue aceptado en la Universidad del Sur de California, pero decidió rechazar su inscripción para dedicarse de lleno a su verdadera pasión: la actuación. Aunque ya desde pequeño había participado en varios proyectos cinematográficos su salto a la fama fue con su protagónico en High School Musical del 2006.