Zac Efron cumplió 35 años: su impactante antes y después.

Zac Efron es uno de los actores hollywoodense más importantes de los últimos años, habiendo marcado a toda una generación con su papel de Troy Bolton en la trilogía High School Musical.

Desde la primera película en el año 2006, Zac se ha hecho de una inmensa cantidad de admiradores alrededor del mundo que hasta el día de hoy lo acompañan.

Zac Efron como Troy Bolton en High School Musical. Foto: Web

Ello se ve reflejado en los millones de mensajes de cariño que recibe a través de las redes sociales cada 18 de octubre con motivo de su cumpleaños.

El impactante antes y después de Zac Efron. Foto: Vía País

Este año, el actor hollywoodense cumplió 35 años de edad, y su impactante cambio de aspecto ha dado de que hablar últimamente.

Qué dijo Zac Efron sobre su radical cambio físico

Lejos de hacer oídos sordos, Zac Efron se hizo eco de los comentarios acerca de su radical cambio físico y decidió salir a hablar.

El actor adjudicó su impactante cambio de apariencia al sometimiento físico que vivió para su papel en Guardianes de la bahía del año 2017: “Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal”.

Zac Efron en el Festival de Cine de Toronto.

“Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó” declaraba Zac.

Zac Efron habló sobre sus supuestas cirugías estéticas

Por último, Zac Efron se refirió a los rumores de una cirugía estética de rostro producto del ensanchamiento de su mandíbula, “los músculos de la mandíbula simplemente me crecieron. Me hicieron muy, muy grande” relataba.