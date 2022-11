Así luce el elenco de High School Musical, a 16 años de su estreno en Disney.

High School Musical fue una de las películas más exitosas de la historia de Disney, hubo varias secuelas de la original y hasta reversiones argentinas. En 2006 Disney lanzó la historia de unos adolescentes encarnados por Zac Efron (Troy Bolton) y Vanessa Hudgens (Gabriella Montez), que deben superar obstáculos atravesados por la música, las ciencias y el deporte.

Todos los fanáticos se volvieron locos luego de que se haya confirmado una de las noticias más esperadas y es que habrá un reencuentro de los protagonistas en la pantalla en High School Musical: The Musical: The Series. Ya hay varios actores del elenco principal confirmados y los fans no ven la hora de que se estrene.

Los protagonistas de High School Musical. Foto: Archivo

Cómo se ven hoy los protagonistas de High School Musical

Entre los personajes más relevantes de la historia están Troy Bolton, Gabriella Montez, Sharpay Evans, Ryan Evans, Taylor McKessie y Chad Danforth. Aunque también son muy recordados Kelsi Nielsen, Zeke Baylor, Sra. Darbus, Jack Bolton, Jason Cross y también Martha Cox.

Los protagonistas se reunieron para el nuevo proyecto audiovisual. Foto: Instagram

Debido al nuevo proyecto audiovisual, los protagonistas se reunieron y enloquecieron a los fanáticos. Disney+ aseguró que la nueva generación estará de regreso en East High para iniciar su último año, es allí que descubrirán que el reparto original está en la escuela para filmar High School Musical 4: The Reunion.

Zac Efron – Troy Bolton

Zac Efron. Foto: Archivo

Vanessa Hudgens – Gabriella Montez

Vanessa Hudgens. Foto: Archivo

Ashley Tisdale – Sharpay Evans

Ashley Tisdale. Foto: Archivo

Lucas Grabeel – Ryan Evans

Lucas Grabeel. Foto: Archivo

Monique Coleman – Taylor McKessie

Monique Coleman. Foto: Archivo

Corbin Bleu – Chad Danforth