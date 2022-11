Esta es la película favorita de Lionel Messi

Si de estrellas mundiales hablamos, Lionel Messi es una de las más importantes, siendo el argentino amado alrededor del mundo.

Su don en el manejo de la pelota y su carisma lo llevó a convertirse en el “10″ argentino más grande luego de Diego Armando Maradona, un título al que muy pocos pueden llegar.

El mural de Lionel Messi que se aprecia en barrio Maipú. Foto: Ariel Ocampo

Es en este sentido que, cada hecho que en la vida de Messi ocurre se vuelve viral en cuestión de segundos, y más en momentos de mundial como lo es el de Qatar 2022.

Fue en una entrevista para la televisión uruguaya que el delantero de la Selección Argentina reveló un dato que dejó a sus fans muy contentos: confesó cuál es su película preferida.

Lionel Messi festejando uno de sus goles en el seleccionado argentino de fútbol. (AP)

Se trata de, nada más ni nada menos que, el clásico Titanic, un film cuya trama, actuaciones, banda sonora y puesta en escena lo convirtieron en uno de los éxitos más grandes de taquilla en el mundo.

Pero eso no es todo, sino que fiel a su patria la “pulga” confesó ser un amante del cine argentino, siendo sus películas favoritas Nueve Reinas y El hijo de la novia, al ser su actor preferido Ricardo Darín, con quien es amigo hace muchos años.

Nueve Reinas, una de las películas que llevó a Darín a la escena internacional. Foto: Archivo

Cómo es la increíble anécdota de Lionel Messi con Ricardo Darín

En un entrevista con Andy Kusnetzoff para el programa PH: Podemos Hablar, Ricardo Darín relató una inolvidable anécdota junto a Lionel Messi.

“Veníamos de unas notas en radio, donde pasamos por un programa deportivo y yo había discutido con unos tipos por este tema de la exigencia del ídolo, le pedían que meta cuatro goles por partido, yo me calenté un poco y les dije algunas barbaridades y entonces el tipo me dijo claro, ‘vos lo defendés porque sos amigo’. Yo le digo, no, no sólo porque somos amigos sino porque me parece que es injusto… Dicho sea de paso, ese mismo fin de semana Messi metió tres goles, así que me la anoté” comenzó relatando el reconocido actor argentino.

Ricardo Darín junto a Lionel Messi. Foto: La Nación

“Salimos de ahí y la chica (asistente de prensa) escuchó todo esto y habrá pensado ‘este se está haciendo que es amigo de Messi’. En el Paseo de Gracia que es una avenida muy grande y muy ancha en Barcelona, no había nadie. Era un martes o un miércoles a la noche que no queda nadie, no encontrábamos ni taxi, ni bondi nada para tomarnos y no teníamos cómo volver al hotel.” continuaba recordando Darín.

“Estábamos parados en una especie de bulevar, y de golpe escucho ‘Ricardo’ y era Messi solo en el mundo adentro de un auto. Y la piba, me acuerdo de la cara de la piba, que miró como diciendo esto: ‘es una cámara oculta’. Yo le había dicho, no es que éramos tan amigos, pero sí nos conocemos. Y Messi nos llevó hasta el hotel, no tenía otra forma de llegar, la piba no salía de su asombro” concluía el actor deslumbrando a todos en el piso de grabación.