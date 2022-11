En la India, se desplomó una gigantografía de Lionel Messi cuando era rodeada por decenas de personas

A falta de poco más de 10 días para el Mundial de Qatar, y un par más para el debut de la Selección Argentina, el fanatismo en todo el planeta se hace sentir, e incluso en los países que no participan de la cita deportiva.

El fanatismo por Lionel Messi se hace sentir en cada rincón del planeta. Foto: AP.

En ese sentido, India es uno de los lugares que más pasión están mostrando por la Copa del Mundo, y en especial por el capitán argentino, Lionel Messi. Pero no todo es color de rosas en esta relación de amor para con el astro del PSG: una gigantografía de él se desplomó y generó pánico entre las personas.

Afortunadamente, en el momento del desplome, no hubo heridos, a pesar de que casi cae sobre decenas de personas que la rodeaban.

Cómo se cayó la figura de Messi en India

La gigantografía de La Pulga estaba colocada al lado de un camino, mientras que muchas personas la rodeaban. En el momento del desprendimiento de la figura, estaban realizando trabajo de acondicionamiento sobre ellas.

Lo cierto es que esta imagen de Lionel Messi no es la única en la India. El país se ha visto invadido de su imagen, en cafés, edificios e incluso ríos.

El video, que se viralizó en las redes sociales, captó el momento exacto en el que la gigantografía se caía. Por este motivo, muchos de los fanáticos alrededor comenzaron a huir para protegerse.

Messi: puro fervor en la India

Pero hay un antecedente más de una gigantografía de Lionel Messi en el país asiático. Es en Pullavoor, un pequeño pueblo indio, donde hicieron un homenaje de La Pulga también con su imagen gigante y la colocaron en medio de un río.

“Impresionante: locura total. En el pequeño pueblo de Pullavoor, en India, los locales pusieron una gigantografía de Messi en medio del río”, fueron las palabras en Twitter del periodista Fernando Duclos.

La pasión no tiene límite y los fanáticos indios parecen no preocuparse porque su país no se clasificó al Mundial y alienten de lleno a la Argentina.