Vanessa Hudgens una pieza clave y secreta para el éxito de Elvis, la película del rey del rock and roll

Elvis fue uno de los estrenos más esperados del 2022 y fue celebrado tanto por el público como por la crítica, llevándose varios premios entre los cuales se destaca el de Mejor Actor en la reciente edición de los Globo de Oro para Austin Butler, en la piel del mítico Elvis Presley.

En lo referido al público, el film dirigido por Baz Luhrmann conquistó una taquilla de 287 millones de dólares, mientras que su presupuesto rondaba los 85 millones de dólares.

Póster de Elvis. Foto: Warner

Tanto los espectadores como los expertos aseguraron que gran parte del éxito del film se debe a la actuación estelar de Butler, quien se consagró con el papel del “Rey del rock a roll”, a pesar de que ya contaba con filmografía previa entre la que se destaca su interpretación en Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Austin Butler en los Globos de Oro 2023.

Sobre su consagración Butler se expresó en una entrevista para Los Ángeles Times, en donde sorprendió al referirse a Vanessa Hudgens, actriz conocida por ser la protagonista de High School Musical y quien resulta ser su expareja.

Vanessa Hudgens y Austin Butler. Foto: web

“Fui con Vanessa a ver las luces de Navidad, de fondo sonaba una canción de Elvis y me puse a cantar. Y ella me dijo: ‘Tienes que interpretar a Elvis’, y yo le contesté que eso era demasiado ambicioso. Y poco después mi agente me dijo que Baz Luhrmann estaba preparando una película sobre él. Se me pusieron los pelos de punta” relató el actor, quien nunca imaginó vivir el gran éxito que le daría el film de Luhrmann.

Austin Butler protagoniza Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Foto: Warner Bros

El actor confesó que cuando le ofrecieron el papel de Elvis temió ante tan grande desafío, y fue Vanessa quien resultó ser un gran punto de apoyo y fuente de inspiración. Butler aseguró: “Llevábamos mucho tiempo juntos y fue ella la que tuvo ese momento de clarividencia. Así que realmente le debo mucho por creer en mí”.

Todo lo que tenés que saber sobre la película Elvis

Sinopsis: Elvis Presley salta a la fama en la década de 1950, mientras mantiene una relación compleja con su manager, el coronel Tom Parker.

Tráiler: