Megan Fox posó con body negro y un pronunciado escote en medio de rumores de separación

Megan Fox encendió los rumores de quiebre con su actual pareja, Machine Gun Kelly, luego de compartir con sus seguidores una extraña y alarmante publicación en Instagram.

La modelo de 36 años publicó imágenes suyas con un body negro super escotado y un pantalón negro con aberturas a ambos lados de la cadera. A este look “total black” lo reforzó con unos accesorios dorados, un peinado recogido y unos mechones de pelo sueltos a los costados de su rostro.

Megan Fox lució un look "total black" en medio de rumores de separación. Foto: Instagram

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su posteo fue el mensaje encriptado de la descripción. “Puedes saborear la deshonestidad que hay en tu aliento”, una clara referencia a una canción de la artista Beyoncé.

Como si esto fuera poco, Fox le sumó a estas imágenes un video de una carta quemándose en el fuego.

Cómo nació el amor entre Megan Fox y Machine Gun Kelly

Megan y Machine Gun Kelly se conocieron por primera vez en el set de “Midnight in the Switchgrass” en 2020. Sin embargo, explicaron que se habían cruzado años antes en Los Ángeles en una fiesta organizada por una reconocida marca, pero esta primera interacción no tuvo éxito.

Megan Fox y Machine Gun Kelly en la noche de los Grammy Foto: instagram.com/theadamballheim

La película que protagonizaron no fue bien recibida ni por la audiencia ni los críticos. Pero ahí nació la química entre Kelly y Fox. A raíz de la pandemia de COVID-19, la producción de la película tuvo un retraso, y esto les dio a ambos mucho más tiempo para conocerse mejor.

Megan Fox y Machine Gun Kelly en el detrás de escena del Lollapalooza Brasil 2022. Foto: Megan Fox

Luego, el 28 de julio de 2020 llegó la confirmación pública, cuando compartieron una foto en blanco y negro sacando la lengua y Kelly escribió: “Esperé la eternidad para encontrarte de nuevo”.