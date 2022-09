Milly Alcock, la protagonista de “House of the dragon” habló del lado oscuro de la fama

Desde el lanzamiento de “House of the dragon”, la popularidad de los protagonistas creció día a día de manera abrupta y que para una joven actriz de 22 años como Milly Alcock fue demasiado rápida. La precuela de “Games of thrones” llegó a paso firme y desde HBO Max ya han confirmado que se realizará una segunda temporada que continuará con la historia que escribió George R. R. Martin.

En este spin-off, el personaje principal es el de Rhaenyra Targaryen, a quien interpreta Milly y que por sus características es uno de los más queridos de la serie. A pesar de que ya es sabido que en una parte de la temporada, la joven actriz perderá protagonismo y será reemplazada en la versión adulta del personaje por Emma D’Arcy, la australiana contó en una entrevista reciente lo difícil que fue y es pasar de ser una actriz con poca popularidad a estar en boca de todo el mundo.

Milly Alcock como la joven Rhaenyra. (Instagram oficial @houseofthedragonhbo)

¿Qué dijo Milli Alcock sobre su participación en “House of the dragon” y la fama que ganó?

“Estoy tratando de no mirar todo lo que ocurre y no involucrarme porque no me beneficia”, así comenzó la entrevista con Nylon, Alcock cuando le preguntaron sobre su carrera en ascenso y cómo ser la protagonista de una producción tan grande y con tanta repercusión a nivel mundial. También, la australiana habló sobre las consecuencias que tuvo en su vida diaria, la serie y lo poco que le gusta lo que está ocurriendo.

Una de las protagonistas de "House of the dragon" es Milly Alcock. Foto: @millyalcock

“Simplemente, me pone increíblemente ansiosa”, explicó la actriz en cuanto a todos los mensajes que le llegan a su Instagram, los pedidos de entrevistas, los eventos y que la reconozcan en cada esquina como Rhaenyra Targaryen. “Ver mi cara constantemente me pone tensa. Nadie debería tener que pasar por esto. Es una pu... mier... No sé cómo las celebridades pueden hacer eso. Es un espacio increíblemente difícil de navegar”, sostuvo.

Tensiones entre Targaryens. (HBO)

Y continuó: “Hay muy poca gente que haya tenido experiencia como la mía y encontrarlos es realmente difícil. No conozco a nadie que haya pasado por lo que estoy pasando. Todos mis amigos son muy normales, van a la universidad, hacen cosas básicas. Mi familia no tiene nada que ver con las artes, así que es extraño. Se siente como si alguien hubiera abierto una caja de Pandora y estuviera mirando a través del espejo. Es un poco como Alicia en el país de las maravillas y es raro”.