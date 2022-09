Avatar 2: James Cameron pone en duda que la segunda entrega tenga éxito

Una de las palabras más autorizadas del cine es sin dudas James Cameron, quien supo ganar mucha popularidad con los éxitos de “Avatar”, “Titanic” o “Terminator 2″, entre otras películas que quedaron en el recuerdo de millones de personas. Sin embargo, el director puso en duda el éxito de “Avatar 2″ y su justificación es bastante convincente.

La primera entrega que salió en 2009 fue muy bien recibida por la crítica de cine y los fanáticos del género de ciencia ficción, ya que los efectos especiales que se utilizaron sumando la trama llegaron a ser un combo perfecto. Cabe destacar que la película salió 237 millones de dólares y recaudó en todo el mundo 2.847 millones de dólares.

"Avatar" fue remasterizado y será restrenada el jueves (Twitter).

No obstante, la segunda parte se hizo esperar varios años y con la confirmación que se estrenará para diciembre de 2022, el director del film aseguró que el paso del tiempo y los cambios que ha habido en la sociedad podrían llegar a ser los dos motivos por los que el éxito de la segunda entrega de Avatar esté en peligro.

Qué dijo James Cameron sobre Avatar 2

En una entrevista reciente con The New York Times, el director James Cameron aseguró que “estaba un poco preocupado por haber estirado demasiado la cuerda, en nuestro mundo moderno y acelerado, con Avatar 2 llegando 12 años después. Justo hasta que lanzamos el avance y obtuvimos 148 millones de visitas en 24 horas. Está esa pregunta: ‘Vaya, no lo hemos visto en mucho tiempo, pero recuerdo lo genial que era en ese entonces’. ¿Eso juega a nuestro favor? No sé. Supongo que lo vamos a averiguar”.

Avatar 2 Foto: Twitter/@MisterFreaki

Asimismo, el cineasta afirmó que “creo que podría haber hecho una secuela dos años después y hacer que fracase porque la gente no se iba a relacionar con los personajes o la dirección de la película”. La nueva “Avatar: the way of water”, tiene confirmados a la mayoría de los actores y actrices del elenco original y varias sorpresas que habrá que esperar hasta el 16 de diciembre de este año.