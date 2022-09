Destronó a Cobra Kai, se puede ver por Netflix y hay rumor de una tercera temporada

En medio de una furiosa competencia entre plataformas de streaming, Netflix tiene por ahora un caballito de batalla como “Cobra Kai” que mantiene a la compañía entre los primeros puestos, pero en las últimas semanas una nueva serie sacó del primer lugar a la secuela de la saga “Karate Kid”. A días del estreno de la segunda temporada, esta serie ya está en negociación para realizar una tercera que están pidiendo los fanáticos en redes sociales.

Por otra parte, el 9 de septiembre pasado se estrenó la quinta temporada de la serie que estuvo en el primer puesto hasta la llegada de esta nueva serie. Sin embargo, el creador Jon Hurwitz aseguró que la sexta temporada no será el final y que “esperamos que vengan más ‘Cobra Kai’ y que el Miyagiverse está lejos de terminar”.

Cuál es la serie de Netflix que le robó el primer puesto a “Cobra Kai”

Los creadores Brian Young e Iginio Straffi están en la cresta de la ola tras el estreno de la segunda temporada de “Destino: la saga winx”, que llegó a ser la más vista de Netflix en los últimos días, según confirmó el sitio FlixPatrol. Los números son tremendos, ya que en tres días la segunda temporada llegó a 48.960.000 millones de horas visualizadas, un número enorme para los pocos días que han pasado.

La trama de la serie cuenta la historia de un grupo de hadas que asiste a un internado mágico en el Otro Mundo, donde deben aprender a dominar sus poderes mágicos mientras atraviesan los típicos problemas de la adolescencia. En medio también lidiarán contra las rivalidades, los celos, las competencias, los monstruos y aquellos que intenten asesinarlos.

Hasta el momento, no se ha confirmado una tercera temporada de la serie, pero con el éxito que ha tenido la segunda que no ha terminado de cerrar la historia, las especulaciones comenzaron a correr. Además, con la feroz competencia que hay entre las plataformas y la perdida de suscriptores que ha tenido Netflix en los últimos meses, una serie que encuentra su público y es la más vista, no se le puede escapar a la compañía.