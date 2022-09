Millie Bobby Brown y Maya Hawke criticaron sin piedad a Stranger Things

La serie Stranger Things de Netflix llegó con su cuarta temporada dividida en dos partes entre el 27 de mayo y el 1 de julio. Los fanáticos recibieron con muy buenas críticas la nueva temporada y están a la expectativa de que se estrene la quinta que marcaría el final de la serie y que todavía no se confirmó si será dividida en dos partes o no.

Sin embargo, lo que le llamó la atención a todos fue la crítica que realizó Millie Bobby Brown tras el estreno de la tercera temporada en donde señaló “necesitamos tener la mentalidad de ‘Game of thrones’. ¡Mátame! ¡Intentaron matar a David y lo trajeron de vuelta!”. Es sabido que el estilo de series es totalmene diferente, ya que una apunta a un público en general y la otra a mayores de edad.

Millie Bobby Brown en Godzilla. Foto: instagram

Es lo que intentó explicar uno de los creadores de la serie Matt Duffer, quien se defendió explicando que “esto es Hawkins, no es Westeros. El programa ya no se convierte en ‘Stranger Things’, porque tienes que tratarlo de manera realista, ¿verdad? A diferencia del drama de fantasía ‘Game of thrones’, el público está destinado a alentar a los desvalidos, y la mayoría del elenco principal representa a los adolescentes”.

¿Qué dijo Maya Hawke sobre las nuevas temporadas de Stranger Things?

La actriz que interpreta a Robin en la serie apuntó contra la trama al igual que su compañera de elenco habló sobre la muerte de los personajes, hizo hincapié en el suyo pero defendió el pensamiento de los hermanos Duffer. En cuanto a a la muerte del personaje Eddie Munson (Joseph Quinn), la actriz aseguró que “no creo que debería haber muerto, pero creo que el programa tiene demasiados personajes”.

Stranger Things 4 Foto: Tina Rowden/Netflix

No obstante, Maya tiene un pensamiento distinto para su personaje y sostuvo que “me encantaría morir y tener mi momento de héroe. Me encantaría morir con honor, como lo haría cualquier actor”. A pesar de querer ver morir a Robin de una manera heróica salvando a los otros personajes o enfrentándose al mal cara a cara, la actriz apoyó la trama.

“Me encanta la forma en que los hermanos Duffer aman a sus corazones. La razón por la que escriben tan tan bien para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una hermosa cualidad que tienen, y no desearía que desaparezca”, cerró.