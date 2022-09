Horóscopo: cuáles son los signos de cada personaje de House of the Dragon

El horóscopo es una de las posibilidades que le da a las personas de poder conocer o aceptar características propias o ajenas que están escondidas o que son ignoradas. En muchas ocasiones, los signos marcan las personalidades de cada uno y hay ciertos puntos de ellas que se repiten como un patrón dependiendo el signo y hasta en la propia serie “House of the dragon”, el zodiaco pesa.

Es tal la importancia que tiene el horóscopo para muchas personas que hasta los propios personajes de ficción son elaborados teniendo en cuenta lo que marcan los signos. En “House of the dragon”, el zodiaco describe muy bien a cada uno de ellos y más de un fanático se va a sorprender de lo certera que es la descripción de la precuela de “Games of thrones” que está teniendo tanto éxito.

10 millones de personas vieron House of the Dragon en su estreno.

Qué dice el horóscopo de los personajes de “House of the dragon”

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra rechazando pretendientes, de rojo y con el collar que le regaló Daemon al cuello. (HBO)

La joven tiene Sol en Sagitario y se caracteriza por ser idealista, amigable, de mente abierta, pero también inmadura, insensible, irresponsable y arrogante. Al tener un ascendente en Acuario es creativa, inteligente, curiosa, simpática y soñadora. Todas características que lo confirma la joven en la serie, donde sueña con ser la próxima reina en un mundo lleno de hombres. Sin embargo, la Luna en Aires hace que sea descuidada, imprudente, temeraria e impulsiva, algo que podría marcar su destino.

Daemon Targaryen

Daemon, el mejor de "House of the dragon", al menos por ahora. (HBO)

Por los pocos capítulos que han salido a la luz de la serie sabemos que es un personaje muy ambicioso, que necesita que el resto lo reconozca, como también poco confiable. Daemon tiene Sol en Aires, eso quiere decir que es propenso a centrarse mucho en sí mismo y no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Tiene ascendente en Aires, que le da el temperamento y coraje para tomar las riendas, y la Luna en Escorpio, que le da una fuerte ambición y necesita tener éxito rápidamente.

Criston Cole

House of the Dragon. Fabien Frankel es Lord Comandante de la Guardia Real

El caballero que cuida de Rhaenyra es Sol en Leo, que lo muestra como una persona positiva y creativa, como también alguien con mente y corazón. Además, son personas valientes, generosas y seguras de sí mismas. Al ser ascendente en Libra, Cole es una persona que lucha por la justicia y la equidad entre las personas. A su vez, la Luna en Aries hace que sea impulsivo, imprudente en algunos casos y temerario.

Viserys Targaryen

Emily Carey, como Alicent, con Paddy Considine, como el Rey Viserys, en “House of the Dragon”.

Al tener el Sol en Cáncer es una persona que tiene mucha imaginación, que debe plasmarla en actos, como también ama sus momentos de soledad. Sin embargo, es una persona que le gusta estar rodeada de su familia y le gusta crear vínculos fuertes. El ascendente en Leo lo caracteriza como una persona que es fuerte y vital, aunque esté atravesando por dentro un pesar. Por último, la Luna en Virgo es lo que lo hace ser pragmático en su trabajo, firme y emocionalmente tranquilo.

Alicent Hightower

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones Foto: HBO Max

El Sol en Capricornio hace que sea una persona perseverante y tranquila, correcta ante los ojos de los demás y seria. El ascendente en Cáncer le da un fuerte apego a sus hijos y una gran sensibilidad. Asimismo, la Luna en Tauro le da estabilidad, dedicación y confiabilidad. Es una persona que trabajará duro para poder conseguir sus objetivos.