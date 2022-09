Margot Robbie homenajeó a Lady Di con un vestido de cuello bobo y lunares

Una de las tendencias de moda que caracterizaron a Lady Di, también conocida como la princesa Diana, fueron los vestidos que utilizaba con cuellos bobos o babero o Peter Pan. Esa clase de vestidos que brillaron en los 80′ y parte de los 90′ fueron tendencia por las estrellas de Hollywood y las diferentes pasarelas de todo el mundo y una que los trajo a la modernidad fue la actriz Margot Robbie.

La actriz de 32 años visitó el programa “The Tonight Show”, que conduce Jimmy Fallon con un look que solo se utilizaba en aquel entonces, pero que Margot dejó en claro que la moda vuelve siempre. La australiana decidió utilizar un vestido de Alessandra Rich, quien es experta en vestir a la aristocracia, la propia Kate Middleton ha utilizado sus prendas en varias ocasiones.

Robbie es de las actrices más bellas de Hollywood

¿Cómo es el vestido con el que homenajeó Margot Robbie a Lady Di?

El vestido es azul con lunares blancos y cuello bobo, una de las tendencias que caracteriza a la marca de moda. La prenda está confeccionada en seda e incorpora un corpiño abotonado y ajustado al cuerpo, con falda en vuelo y mangas abullonadas o globo que se robó la mirada de todos y con el que ya hemos visto en algún momento en 1989 a la princesa de Gales.

Lady Di luciendo un vestido similar al que utilizó Margot Robbie. Foto: Baazar

Sin embargo, en aquel momento, Lady Di había elegido a la diseñadora Catherine Walker, pero las similitudes entre ambos son impresionantes y quien dice si no lleva a que la actriz no sea llamada para una próxima película de la princesa Diana. No obstante, Alessandra Rich ha dicho en reiteradas ocasiones que es fanática del estilo lady y que siempre admiró los diseños que utilizaba Diana.

La actriz Margot Robbie lució un vestido similar a uno de Lady Di. Foto: Bazaar

Por otra parte, el homenaje que hizo Margot fue hasta el último detalle, ya que en aquel momento Lady Di había utilizado unos zapatos de salón blancos con tacón alto ancho y en este caso la actriz lució unos zapatos de salón de tacón fino que también eran blancos. Durante la entrevista que le hizo el conductor a Robbie el vestido tuvo tanto protagonismo como la actriz, porque detrás de la elección había más que solo la idea de marcar tendencia.