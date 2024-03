¿De Barbie a los Sims? Margot Robbie haría una película sobre el videojuego

Margot Robbie volverá a la pantalla grande después del icónico fenómeno con Barbie. Sin embargo, esta vez se encontraría detrás de escenas, dado que sería productora de una película sobre el videojuego que marcó a una generación durante el 2000: Los Sims.

Los Sims: todos los detalles de la nueva película

La película de los Sims será adaptada por la productora de Margot Robbie, LuckyChap Entertainment. Asimismo, será dirigida por Kate Herron, escrita por Briony Redman y tendrá la participación de Electronic Arts (la distribuidora de videojuegos detrás de Sims).

Herron es una escritora y directora que ha dirigido varios capítulos de series icónicas. Entre ellas se encuentra Loki, DayBreak, Five by Five y Sex Education, la exitosa serie de Netflix.

Kate Herron, posible directora de la nueva película de Sims. Foto: The Economic Times

Ahora bien, al igual que en Barbie, Los Sims no cuenta con una línea narrativa. Ante ello, se deberá escribir una película que logre conectar con la audiencia.

Respecto al lanzamiento de la nueva película, no se tendría una fecha exacta. No obstante, confirmaron que se encuentra en las primera etapas de producción.

Los Sims, considerado el videojuego más vendido de PC. Foto: El Cronista

“Los Sims” son un videjuego de simulación social y estrategia. Fue creado en el 2000 y ha sido el videojuego de PC más vendido de toda la historia.

El juego de Electronic Arts se caracteriza por ser el primer videojuego donde los usuarios tienen personalidad propia y se controla individualmente de forma directa. En este sentido, los jugadores podrán simular un estilo de vida en un área virtual.

Los Sims serían la próxima película cuya base es un videojuego. Este formato ha generado beneficios en Hollywood luego del éxito de cintas como Marios Bros (que recaudó 1,35 billones de dólares) y de Last of Us, serie protagonizada por Pedro Pascal.