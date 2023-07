No tuvo un solo amor como Barbie: quiénes fueron los novios de Margot Robbie.

El próximo 20 de julio los fanáticos podrán disfrutar del estreno de Barbie, la nueva película de la mítica muñeca infantil. Quien encarnará el personaje principal es Margot Robbie, una actriz que ahora está bajo la mirada de todos, debido a que el lanzamiento del largometraje está siendo muy esperado por los cinéfilos.

Desde hace semanas que Warner Bros está sacando diferentes adelantos y piezas gráficas que enloquecen a los fanáticos. Y, según se comenta, la película no decepcionará ya que el equipo de producción que participó del rodaje se encargó de estar en cada detalle.

Margot Robbie y Ryan Gosling en el estreno mundial de Barbie en Los Ángeles (Foto: @barbiethemovie)

Como no puede ser de otra manera, Margot está teniendo una exposición muy alta debido a este gran salto en su carrera y mucha información suya está saliendo a la luz. Por esta razón es que la actriz decidió dar un paso al costado de las redes sociales, para no sentirse tan abrumada, pero eso no impide que sus seguidores la sigan en cada paso.

Margot Robbie en una conferencia de prensa de "Barbie" en Seúl. (AP)

Estos habrían sido todos los novios de Margot Robbie

Si bien en la película, Barbie tiene un solo amor, este no fue el caso de Margot Robbie en la vida real. Según se conoció, la actriz tuvo amoríos con importantes figuras de Hollywood, aunque algunas son solo rumores. Uno por uno, los amores de Margot:

Leonardo Dicaprio: se conocieron en las grabaciones de El lobo de Wall Street y se rumorea que tuvieron un romance fugaz. Sin embargo, no hay ninguna prueba que confirme que el amor entre ellos verdaderamente existió, aunque se los vio muy cariñosos en el estreno de la película.

Leonardo y Margot. Foto: Gentileza

Henry Aitken: con 24 años, la Robbie mantuvo una relación con el actor luego de filmar Z for Zachariah en Nueva Zelanda. Sin embargo, el amor duró poco, aunque después de su ruptura se los vio juntos en diferentes ocasiones.

Los actores tuvieron un romance corto. Foto: Gentileza

Alexander Skarsgard: tras la grabación de La leyenda de Tarzán los actores sintieron un flechazo y decidieron comenzar una relación que fue muy discreta. Los fanáticos se enteraron del romance porque en el Festival de cine de Sundance no se separaron ni un segundo.

Margot Robbie y Alexander Skarsgard. Foto: Gentileza

Tom Ackerley: aunque fueron varios los amores de Margot, sin dudas Tom es su Ken. El amor surgió durante la grabación de la película Suite Francaise. Si bien al principio sólo eran amigos, poco a poco se fueron enamorando y en 2016 pasaron por el altar, aunque no se caracterizaron por tener una lujosa boda. Hoy en día, la pareja sigue disfrutando de la vida juntos.