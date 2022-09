Martin Scorsese confesó cuál es la nueva película de terror que casi lo trauma

El reconocido director y uno de los más importantes de la historia del cine, Martin Scorsese, contó que hace pocos días vio una película de terror que lo perturbó tanto que le costó dormirse. Luego de haber recibido infinidad de premios a lo largo de su carrera y ser uno de los directores que ha marcado el rumbo de varias generaciones, la palabra de Scorsese es de las más escuchadas y respetadas en todo el mundo.

Por eso, cuando el director elogia alguna película en pocas horas, ese film recibe millones de visualizaciones. En este caso, Scorsese habló sobre el cineasta Ti West, quien realizó las películas “La casa del diablo” (2009), “Presencia del más allá” (2011), “X” (2022) y “Pearl” (2022). Justamente, el director habló de las últimas dos entregas que están relacionadas y de las que es fanático.

La película "X" es una de las favoritas de Martin Scorsese. Foto: El Diario

En una entrevista que le realizaron a Scorsese en Slash Film, el director aseguró que las dos películas lo impactaron, pero que la precuela de “X”, “Pearl” hizo que le cueste mucho poder dormirse. “Las películas de Ti West tienen una energía que es muy rara estos días, potenciada por un puro e indiluido amor por el cine. Lo sientes en cada cuadro”, comenzó a explicar el director.

Martin Scorsese (Foto: Ettore Ferrari/EFE/EPA)

Y continuó: “Pearl son 102 minutos salvajes, cautivadores y profundamente, hablo de verdadera profundidad, perturbadores. Me emocioné, luego me sacudió y luego me perturbó tanto que me costó trabajo dormir”. Sin dudas, la palabra de Scorsese va a hacer que más de una persona que no vio ninguna de las dos películas se anime a verlas.

¿De qué tratan las dos películas que le quitaron el sueño a Martin Scorsese?

El director Ti West presentó en 2022 “X”, una des películas de terror que mejores críticas recibió en los últimos años y que estuvo muy poco tiempo en los cines. La historia cuenta como un grupo de personas intenta grabar una película porno en un rancho alejado de la civilización y bastante terrorífico. Sin embargo, los protagonistas deberán pelear por su vida contra los dueños del lugar que intentarán asesinarlos.

La película fue muy bien recibida y cuando los fanáticos se enteraron de que el director había filmado una precuela a escondidas, su salida fue inevitable. El film debutó en el Festival de Venecia pasado y tuvo también muy buenas críticas por parte de los especialistas. En Estados Unidos, “Pearl” ya está en los cines, pero hasta el momento no se confirmó cuándo llegará a nuestro país.