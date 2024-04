Leonardo DiCaprio interpretaría a una leyenda musical en la próxima película de Martín Scorsese

En la industria cinematográfica existen temáticas que podrían marcar el éxito de una película. Una de ellas son los biopics, que consiste en las dramatizaciones de una historia basada en hechos reales.

Este éxito se ha logrado ver en películas como “Oppenheimer” , “Bohemian Rhapsody” y “Revenant”, que han marcado una huella en la historia del séptimo arte. Esta última, logró que Leonardo DiCaprio consiguiera su primer Oscar.

Tras esta posible tendencia, DiCaprio formará parte de otro biopic con un elemento diferencial: protagonizará a uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos.

Todos los detalles de la nueva película de Leonardo DiCaprio

El protagonista del “Lobo de Wall Street” encarnaría al icónico Frank Sinatra en la nueva película de Scorsese. Esta sería la sexta película que harían juntos desde Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island, and The Wolf of Wall Street y Killers from the Flower Moon.

Leonardio DiCaprio sería el elegido para interpretar a Frank Sinatra en su nueva biopic. Foto: Via Pais

Ahora bien, la biopic del cantante tendría algunas complicaciones. Tina Sinatra (hija del intérprete de My Way) tiene los derechos de su padre y no ha aprobado todavía la película.

No obstante, el director ya tendría su elenco de actores que incluiría a Jennifer Lawrence. La misma interpretaría a Ava Gardner, una actriz que marcó uno de los romances más complejos de Frank Sinatra.

En cuanto a las compañías que buscarían formar parte de lapelícula, Apple esperaría ser candidata dada su asociación con Scorsese en su última película. Sin embargo, Variety entabló que Sony quedaría como el elegido.

Quién es Frank Sinatra

Frank Sinatra fue un cantante, actor nacido el 12 de diciembre de 1915. Es uno de los 33 artistas que posee tres estrellas en el Paseo de la Fama y se caracterizó por tener oído absoluto (la capacidad de identificar tonalidades).

Frank Sinatra, un músico que interpretó canciones de los más grandes compositores como Jimmy Van Hausen. Foto: Biography

Su historial musical comenzó en 1933 cuando asistió a un concierto de Bing Crosby. Dos años después ingresó al grupo denominado The Hoboken Four y participó de programas radiofónico.

No obstante, su punto de quiebre para conformar su éxito ocurrió en 1943, cuando conformó su carrera en solitario y lanzó su primer disco All or nothing at all. Este se vendió por más de un millón de copias.

Fran Sinatra también fue una estrella de cine. Foto: EL PAÍS

Tras alcanzar las listas musicales en 209 oportunidades por sus canciones como “Fly me to the Moon” y “My Way”, el cantante falleció en 1998 por un infarto agudo. No obstante, su legado quedó vigente y es considero el mejor cantante del siglo XX.