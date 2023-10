El impactante cambio de HBO Max a los episodios de Friends tras la muerte de Matthew Perry.

El sábado 28 de octubre el mundo se inundaría de un triste color gris luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Matthew Perry, quien conquistó los corazones de millones alrededor del mundo con su papel de “Chandler Bing”.

Según informó TMZ, Perry decidió tomar un baño en su jacuzzi luego de haber practicado pickleball durante dos largas horas, un deporte del cual era aficionado. Envío a su asistente a hacer unos mandados, quien dos horas después regresaría y encontraría al actor sin vida.

El personal médico acudió al lugar para reanimarlo pero no consiguieron tener éxito: “Respondimos a las 4:10 pm… Es una investigación de muerte de un hombre de unos 50 años”, dijo a la AFP un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, al momento de los hechos.

Si bien se realizó una autopsia, aún no se ha confirmado la causa de la muerte y las autoridades ordenaron realizar nuevas pruebas. Al parecer Perry se habría ahogado, sin embargo, se están llevando a cabo un examen toxicológico dado el historial de adicciones y depresión del actor.

Con motivo de homenajear a Matthew Perry, HBO Max decidió agregar la leyenda “En memoria de Matthew Perry, 1969-2023″ en cada episodios de comienzo de temporada.

“The one with the blackout” Ep. 7, temporada 1.

“The One After The Superbowl Part II” Ep. 13, temporada 2.

“The One Where Eddie Won’t Go” Ep. 19, temporada 2.

“The One Where Chandler Can’t Remember Which Sister” Ep. 11, temporada 3.