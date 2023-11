Qué fue de la vida de Kit Harington, Jon Snow de Game of Thrones

Game of Thrones se convirtió en una de las series más exitosas de todos los tiempos. Junto a Breaking Bad y Los Soprano es considerada una de las producciones seriales más importantes de la historia, al haber sido aclamada por la crítica y recibida con gran furor por los espectadores.

Basada en gran parte en los libros de George R. R. Martin, esta historia ha conquistado un lugar imprescindible dentro del séptimo arte. No existe producción que haya contado con el gran despliegue que tuvo Game of Thrones, y eso lo hace tan única como irrepetible.

Parte de su éxito pasa por su reparto, en el que Kit Harington brilla como Jon Snow. El hijo bastardo de los Stark se convirtió en uno de los personajes preferidos por el público de la serie, quienes esperan con ansias la confirmación de su spin-off - que lamentablemente no parecería llegar pronto -.

Kit Harington como Jon Snow.

¿Qué fue de la vida de Kit Harington luego de Game of Thrones?

Tras el final de Game of Thrones la vida de Kit Harington continuó de la mano del séptimo arte. A la espera de su spin-off que tendrá por nombre Snow, trabajó en producciones como Modern Love, How to Train Your Dragon: The Hidden World y la serie británica Crimal.

Kit Harington

Sin embargo, su trabajo más importante tras el final de la serie que le dio la fama fue Eternals, película del 2021 de Marvel Studios. Allí interpretó a Dane Whitman, un humano descendiente de un linaje de poderosos caballeros portadores de una poderosa espada.

Rose Leslie y Kit Harington. Foto: gentileza AP

En lo que refiere a su vida personal, está felizmente casado con la actriz Rose Leslie, con quien fue pareja también en Game of Thrones. Juntos tuvieron un hijo en el año 2021 y una hija este 2023, a quienes crían con mucho amor en su casa ubicada en Londres.