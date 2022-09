El incómodo y desagradable momento entre Harry Style y Chris Pine: ¿lo escupió?

Una escena muy poco habitual se vivió durante el festival de Venecia en medio de la presentación de la película de Olivia Wilde, “Don’t worry darling”. Si el cachetazo de Will Smith en el último Oscar contra Chris Rock fue una escena totalmente inesperada y violenta, lo que ocurrió entre Harry Style y Chris Pine también fue algo que nadie esperaba.

El momento quedó registrado por varias de las personas que estaban presentes cuando el cantante llegó a su asiento y las caras de las personas que estaban alrededor cambiaron de sonrisas a cierta incomodidad. El video se viralizó en cuestión de segundos y las hipótesis comenzaron a florecer por una supuesta enemistad entre el actor y el cantante.

Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine y Olivia Wilde posan en la alfombra roja de la 79ª edición del Festival de Cine de Venecia. (AP)

En las imágenes se puede ver la llegada del cantante y como Pine se queda mirándolo desconcertado, preguntándose qué acababa de pasar. Si se ve el video en cámara lenta se puede ver como Harry parecería que escupe al actor cuando llega a su asiento, pero en ningún momento esboza una sonrisa o lo mira directamente, uno de los puntos particulares del video.

Sin embargo, el momento quedó ahí, a pesar de las caras de ambos artistas, ninguno de los dos han hablado del tema que rebotó en todos los medios del mundo. El mundo del espectáculo parece que sumó un nuevo escándalo entre sus estrellas y este sí que fue totalmente desagradable e inesperado.

Qué dijo Harry Style en medio del Festival de Venecia

El músico inglés de 28 años se refirió en una conferencia de prensa que dio hace pocos días que “la música y la actuación son opuestas en muchos sentidos, hacer música es algo realmente personal y hay aspectos de la actuación en los que te basás en tu experiencia, pero para en la mayor parte del tiempo pretender interpretar a otra persona”.

Los usuarios en las redes acusan a Harry Styles de copiarle a una legendaria canción de Miranda!

“Eso es lo que me parece más divertido. Pueden ayudarse mutuamente de alguna manera. Cada vez que ves el mundo a través de una lente diferente, puede ayudarte a crear de otra manera. Lo que me gusta de la actuación es que siento que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Es divertido jugar en mundos que no son necesariamente los tuyos”, aseguró el también cantante.

Por último, sostuvo que “me siento muy afortunado de poder hacer algo que amo como trabajo. Siento que poder explorar esto me ha hecho sentir aún más afortunado de poder hacer dos cosas que realmente disfruto. En términos del futuro... Disfruto de ambos. Es muy divertido jugar en ambos mundos y ver cómo se afectan mutuamente”.