Marvel reveló varios detalles sobre Capitán América 4: ¿volveremos a ver a Chris Evans?

El universo de Marvel está en plena etapa de renovación de personajes importantes tras la muerte de Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson) y la desaparición de Steve Roger (Chris Evans). La llamada “Fase 5″ está a punto de comenzar y quien ganará mucha importancia es el nuevo Capitán América de Falcon (Anthony Mackie).

Al personaje ya lo pudimos ver en la serie de Disney (Falcon y el Soldado de Invierno), en donde Sam Wilson se niega a utilizar el escudo del Capitán por la gran relación que tuvo con Steve y por el temor de ocupar semejante lugar. Sin embargo, tras el trascurso de los capítulos y al ver que nadie lo merece más que él, Sam acepta con honor convertirse en el nuevo Capitán América, uniendo a ambos personajes en uno solo.

Chris Evans es Capitán América. (DPA)

En cuanto a la gran pantalla, la última entrega del Capitán fue “Capitán América: civil war” en 2016, pero desde la compañía aseguraron que ya se está trabajando en la cuarta entrega del personaje que tendrá como protagonista a Sam Wilson y que en las últimas semanas se revelaron varios detalles de lo que viene para el universo.

¿Qué se sabe hasta el momento de la nueva entrega de Capitán América?

El director de la nueva película será Julius Onah (The Cloverfield), quien será el encargado de llevar a cabo “Capitán América: the world order”. Uno de los que lleno de elogios al director es el actor Tim Roth, quien volvió a ser parte del universo en la nueva serie “She-Hulk: Attorney at law” y quien también está muy contento con su vuelta al mundo de los superhéroes.

Anthony Mackie protagonizará la próxima cinta de Capitán América.

“Me encanta la película ‘Luce’. Déjame decirte algo, Julius Onah es increíble. Es un ser humano extraordinario y la historia que contamos… Además, fue la segunda vez que trabajé con Naomi Watts. La adoro. Es una de las personas más divertidas que jamás conocerás. Pero Julius es extraordinario”, señaló el actor en una entrevista.

Por último, Tim remarcó que “no sabía que iba a encargarse de Capitán América 4. Marvel Studios se acercó a mí para preguntarme por él. Escribí cartas y esas cosas. Me alegro mucho si lo ayudé. ¿Sabes qué? Están en buenas manos. Estoy muy contento. No lo sabía. Me acabas de dar una alegría”. Cabe destacar que la nueva entrega de Capitán América se estrenará el próximo 1 de mayo de 2024 y será una de las últimas entregas de esta nueva etapa.