La precuela de “El señor de los anillos” se convirtió en el mejor estreno de Amazon Prime Video

Amazon anunció que la serie “El señor de los anillos: los anillos del poder”, basada en las obras de J.R.R. Tolkien, se convirtió en el mejor lanzamiento de la historia de su plataforma de streaming, Prime Video, con 25 millones de espectadores.

El lanzamiento “atrajo a más de 25 millones de espectadores en todo el mundo en su primer día, batiendo todos los récords anteriores, marcando el mayor estreno en la historia de Prime Video”, señaló en un comunicado el grupo Amazon, que difundió los dos primeros episodios.

Con esta producción estrella, Prime Video pretende desafiar a HBO y su precuela de la serie “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, que comenzó a transmitirse el 21 de agosto.

El Señor de los Anillos: los anillos del poder. (Crédito Ben Rothstein/ Amazon Prime Video)

HBO también había afirmado que se trataba del mejor lanzamiento de su historia, con casi 10 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Amazon desembolsó 250 millones de dólares por los derechos, y solo en la primera temporada se gastaron unos 465 millones de dólares en esta serie. Como el grupo se ha comprometido a realizar cinco temporadas, se espera que la suma final supere ampliamente los 1.000 millones de dólares.

¿Qué dijo Jeff Bezos sobre la nueva serie de “El señor de los anillos”?

El CEO de Amazon sostuvo en una entrevista vía emails con la revista TIME, que esta nueva obra busca cautivar los corazones de los fanáticos y no ganar dinero. “La Tierra Media es un universo muy querido, y contar la historia de la forja de los Anillos de Poder es un privilegio y una responsabilidad”, comenzó a explicar.

En cuanto a la trilogía original y la expectativa negativa de los fans, Bezos señaló que “espero que hagamos justicia al trabajo de Tolkien. Va más allá de hacer una serie comercialmente exitosa. Todos los que trabajan en la serie leyeron estas historias cuando eran niños y nuestros corazones están en ellas”.