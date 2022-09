¿Taylor Swift en Cruella 2? la cantante podría tener un papel fundamental en la película de Disney

En 2021, Disney lanzó “Cruella” y dejó en claro que el gigante podía tranquilamente dejar de lado las historias infantiles y transformar sus personajes en películas que puedan disfrutar los mayores. Dirigida por Craig Gillespie y con Emma Stone en el papel de Cruella de Vil, la villanada de “101 Dálmatas”, la compañía recaudó una gran cantidad de dinero y sumó muchos usuarios a su flamante servicio de streaming Disney Plus.

Este último punto fue el ojo de las críticas, ya que la película tuvo tan buen recibimiento por parte del público que muchos aseguran que si el estreno hubiera sido primero en cines y después de un tiempo en la plataforma, el film hubiera recaudado mucho más dinero. Sin embargo, lo más importante para el estudio sirvió que fue que el público la recibió con los brazos abiertos, al igual que los críticos.

La actriz podría seguir los pasos de Scarlett Johansson y demandar a Disney por el estreno de Cruella.

¿Qué se sabe de la segunda entrega de “Cruella”?

Luego del éxito del estreno y las constantes buenas devoluciones, el gigante decidió darle luz verde a la segunda parte de la historia, que tendrá nuevamente a Gillespie como director y a Emma Stone como protagonista. Sin embargo, a días de que comience el evento de Disney donde presenta sus novedades, el D23, llegó un fuerte rumor que puede hacer que “Cruella 2″ sea mejor que la 1.

Películas sobre los inicios de Cruella de Vil. (Foto: Hipertextual)

Según informó el medio The Disinsider, la compañía estaría negociando con la estrella del mundo de la música Taylor Swift. La cantante podría unirse al universo de Cruella, pero hasta el momento se desconoce si sería su aliada o una villana. El rumor de que esta nueva película podría ser un musical es cada vez más fuerte y de esa manera se entendería perfectamente el ingreso de Taylor.

Por otra parte, la cantante debutó hace poco tiempo como directora cuando lanzó All Too Well. Este video acompaña el tema que la Taylor había escrito tras su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal y los malos momentos que vivieron durante su convivencia. Asimismo, muchos fanáticos y periodistas, tiene la teoría que Taylor apareció en “Cruella” pero su cameo fue tan pequeño que pasó desapercibido.