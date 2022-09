Fueron un éxito en los 80′, los descubrieron robando otras voces y ahora tendrán su propia película

Si hablamos de los años 80′ tenemos que hablar de una época de revolución y cambio constante en la cultura, y dentro de ella la música fue de las que más artistas lanzó que hasta el día de hoy están en la memoria y el corazón de las personas. En aquel entonces, las personas en el mundo tenían bandas gigantes de todo tipo de género, pero una de ellas llamada Milli Vanilli, fue de las típicas que salió a la luz, ascendió a los primeros puestos y por un descubrimiento terrible desapareció.

En paralelo, el pop y el rock eran el fuerte de esos tiempos y los sintetizadores y efectos comenzaban a tomar vuelo. A pesar de que siempre se intentó mantener a los artistas arriba de los escenarios con los instrumentos enchufados y tocando en vivo, el lanzamiento de canales de música de televisión y los videos musicales introdujeron una nueva práctica que siempre estuvo mal vista, pero que se asentó con el tiempo, el playback.

La polémica no se generó en los videos donde los artistas actuaban, sino en los programas de televisión en vivo y hasta en los recitales. Pocos fueron los que se mantuvieron al margen de esta práctica, pero hay algunos que hicieron carrera y ganaron millones utilizando esta técnica y uno de ellos fue el dúo Milli Vanilli. Integrado por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, la maratónica carrera de la banda fue extraordinario y llamativo.

Fabrice Morvan y Rob Pilatus, uno de los grandes fraudes de la música

Su debut fue en 1988 y su primer y único disco “Girl You Know It’s True” vendió más de 7 millones de copias a nivel mundial, tres de sus temas llegaron al número uno del ranking y otros dos a los cinco primeros puestos. Además, consiguieron varios premios como el American Music Awards y el Grammy al mejor artista revelación en 1990.

Sin embargo, todo lo que parecía perfecto y que tenía un gran futuro se terminó transformando en una pesadilla que fue destapando la mentira poco a poco. En 1989, mientras la banda germano-francés daba un recital en Connectituc Estados Unidos, un inesperado hecho fue el primero de los escándalos que tuvo la banda y que hizo dudar al público presente. En una época dónde la única manera de comunicarse era por los medios de comunicación tradicionales, televisión, radios y periódicos, 18 mil personas escondieron un secreto que duró un par de años más.

En medio del estribillo de la canción “Girl You Know It’s True”, la frase se repitió más de cuatro veces y el público que conocía el tema de memoria por todas las veces que lo habían escuchado en las radios quedó sin palabras. Con cada repetición que no se detenía y sabiendo que eso era obviamente un disco saltando, los músicos y el público continuaron con la pantomima por unos segundos hasta que el propio Rob Pilatus no soportó la vergüenza, se dio media vuelta y se fue corriendo del escenario.

El dúo de Milli Vanilli Fabrice Morvan y Rob Pilatus haciendo playback arriba de un escenario. Foto: El Mundo

No obstante, al ser un tema de pop y como las repeticiones comenzaban a utilizarse, los primeros djs salían a la luz de la mano del género hip hop, la gente siguió como si nada hubiera pasado y el cantante volvió al escenario luego de un tiempo y el show continuó. El dinero siguió creciendo, el público hizo como si nada hubiera pasado, los artistas prosiguieron con su actuación, pero el mundo del espectáculo de a poco comenzó a notar la gran mentira.

Un final esperado y una película que contará todos los detalles de la caída de Milli Vainilli

La culpa del éxito y el fracaso de la banda fue la de su productor Frank Farian, quien ideó todo el plan y su soberbia hizo que su gran mentira quede al descubierto. El hombre había encontrado dos grandes cantantes norteamericanos en Alemania, pero al ser personas de cuarenta años sabía que no iba a vender un disco. Por lo tanto, consiguió a dos adolescentes que bailaban bien y que lo único que tenían que hacer era simular, cantar y lo hicieron por años.

Fabrice Morvan, Rob Pilatus y el productor de Milli Vanilli Frank Farian. Foto: El País

En el mejor momento de la banda, las caras le pidieron al productor ser ellos lo que canten y dejar atrás los playbacks, el producto se negó y es más, era tal la confianza que se tenía que brindó una conferencia de prensa y contó toda la verdad dando ejemplos como los Monkees, Village People, Janet Jackson y hasta Madonna.

Todo terminó en una gran catarata de juicios, escándalos, peleas y un sin fin de problemas que llevaron a la banda a que les saquen el Grammy que ganaron y que su popularidad termine en el fondo del tacho. Fabrice y Rob intentaron lanzarse como cantantes fuera del círculo de Milli Vainilli, pero su imagen estaba tan manchada que nadie los intentó ni escuchar, sus vidas terminaron en el anonimato.

A pesar de ellos, la historia es tan atrapante que llegará en forma de película biográfica de la mano de Simon Verhoeven y con las actuaciones de Tijan Njie (Pilatus) y Elan Ben Ali (Morvan), mientra que Matthias Schweighöfer interpretará el papel del productor musical alemán Frank Farian. Claramente, la película se llamará “Girl You Know It’s True" y se ha conocido la primera imagen de los dos actores protagonistas y el parecido es tal que los fanáticos ya quieren verla, aunque deberán esperar hasta el 2023.