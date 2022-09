La segunda parte del Joker suma a un valioso actor de Harry Potter

Tras los motivos bruscos de los últimos tiempos en Warner por la cancelación de varios proyectos como “Batgirl”, el enfoque solo en las películas y el recorte de presupuesto, la secuela de “Joker” es la única que por ahora sigue a flote, con la producción en marcha y una inesperada incorporación del mundo de “Harry Potter”.

El estreno de “Joker” fue en 2019 y la película dirigida por Todd Phillips terminó no solo cumpliendo las expectativas, sino superándolas ampliamente por el enorme trabajo que realizó Joaquin Phoenix para interpretar al villano de Batman y que hasta lo llevó a ganar el Oscar como Mejor Actor.

Los problemas psicólogicos de Arthur Fleck, la violencia que lo consumía por dentro y el análisis sociológico fue la clave para que la película se transforme en una de las más vistas y de las más amadas por los fanáticos. Al confirmarse el mes pasado que la segunda entrega se llamará “Joker: Folie Deux” y que su Harley Quinn será Lady Gaga, la ansiedad por verla creció aún más y los fans del universo de Dc Comics tiene muchas fichas puestas en el nuevo film.

Joaquin Phoenix como el Joker (AP)

¿Quién es el actor de Harry Potter que se sumó a la segunda parte de “Joker”?

Si pensamos en un actor de Harry Potter que podrían sumarse a la segunda entrega del payaso asesino y desequilibrado y quedar muy bien parado, es sin dudas Brendan Gleeson. Al irlandes de 67 años lo hemos visto en diferentes tipos de papeles, desde profesor loco, pero con un corazón grande, hasta pandillero asesino de las calles de Nueva York en plena Guerra Civil. Sus interpretaciones han tocado todo tipo de personajes y su incorporación es un gran acierto.

El actor de Harry Potter Brendan Gleeson se suma al elenco de Joker 2. Foto: Cultture

No obstante, hasta el momento no hay detalles de cuál será el rol que cumpla dentro de la segunda entrega de “Joker”, pero el periodista Justin Kroll del sitio Deadline remarcó que la gran posibilidad sería que fuera un guardia de seguridad de Arkham State Hospital. También, se confirmó el regreso de Zazie Beetz como Sophie Dumond, la ex vecina de Arthur.

Por último, cabe destacar que se cree que la producción de la película podría comenzar en el mes de diciembre y que la fecha de estreno del film está previsto para el 4 de octubre de 2024. Aunque todavía no hay más detalles sobre la nueva entrega, lo que si está sabido es que va tomando forma y la expectativa cada vez crece más y más.