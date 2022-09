Alerta por la segunda temporada de House of the dragon: deja la serie una pieza fundamental

En medio del estreno de la serie con tan solo dos capítulos al aire y con la confirmación de una segunda temporada, “House of the dragon” pierde una pieza fundamental de cara a la preproducción de la siguiente entrega. Desde que salió a la luz la serie por HBO Max y HBO, los fanáticos de “Games of thrones”, no han parado de sacar especulaciones sobre lo que vendrá.

Sin embargo, conociendo cómo es el universo que creó George R.R. Martin, y la ley de que nadie es indispensable dentro de la historia, esta nueva era repleta de Targaryen se ve demasiado conflictiva y donde seguramente veremos más de una muerte impactante. Y si hablamos de personajes que dejarán la serie, también hay que hablar de una pieza clave que acaba de confirmar que se va del proyecto.

10 millones de personas vieron House of the Dragon en su estreno.

¿Quién es la persona que deja “House of the dragon” y que ya tiene reemplazo?

Es totalmente impensado que a alguien se le ocurra dejar el caballo ganador en pleno ascenso, pero es lo que ocurrió con el co-creador y showrunner de la serie, Miguel Sapochnik, según confirmó The Hollywood Reporter. La noticia es totalmente inesperada y lo que positivo es que por lo menos su compañero Ryan Condal, quien ocupa el mismo puesto junto a Miguel, continuará el proyecto.

House of the dragon Matt Smith como Daemon Targaryen

En una entrevista que dio hace pocas horas, el ex integrante de la serie afirmó que “fue increíblemente difícil decir seguir hacia delante”, como también adelantó quien lo reemplazará en sus tareas dentro de la saga. “Sé que es la elección correcta para mí. Tanto personal como profesionalmente. Me consuela profundamente saber que Alan Taylor se unirá a la producción del programa. Creo que esta hermosa serie no podría estar en mejores manos”, cerró.

Por su parte, Alan Taylor es conocido por ser el responsable del final de “Games of thrones” junto a David Benioff y D.B. Weiss y que fue muy mal recibido por los fanáticos. También es el director de “Thor: el mundo oscuro” (2013) y “Terminator Génesis (2015), producciones que tampoco fueron muy bien recibidas ni por la crítica ni por el público.